VK Знакомства впервые среди дейтинг-сервисов запустили механику совместных походов на мероприятия

Новая функция помогает найти не только романтические, но и дружеские отношения, основанные на общих увлечениях

Онлайн-сервис VK Знакомства первым в России среди дейтинг-сервисов запустил механику поиска новых друзей или компании для похода на офлайн-фестиваль. Новая функция помогает найти не только романтические, но и дружеские отношения, основанные на общих увлечениях.

Впервые механика была опробована накануне самого масштабного музыкального события лета — VK Fest 2022. Пользователи VK Знакомств получили возможность добавить в анкету специальную отметку «Иду на VK Fest» — и привлечь внимание тех, кто тоже искал компанию, чтобы вместе пойти на мероприятие.

Всего за несколько недель такие отметки поставили 62 тысячи человек. Дальше включался классический механизм VK Знакомств: если люди совпадали по симпатиям, они могли написать друг другу в сообщениях и договориться о встрече. Таких мэтчей — онлайн-совпадений — было почти 17 тысяч.

В дни проведения фестиваля у пользователей VK Знакомств показывалась отметка «Я на VK Fest», с помощью которой они могли находить новые знакомства прямо во время выступлений любимых артистов. Более того, на специальной стойке в зоне VK Знакомств можно было взять один из уникальных браслетов: розовый — с надписью «Хочу познакомиться» или синий — с указанием, что человек не готов к новым знакомствам. Таким образом, сервис знакомств вышел из digital-пространства в реальную жизнь. Всего посетители фестиваля забрали больше 7 тысяч розовых и 9 тысяч синих браслетов. Интересно, что в Москве люди чаще хотели знакомиться офлайн, чем в Санкт-Петербурге: в Парке Горького розовые браслеты были более популярны, чем синие, тогда как в Северной столице — наоборот.

Олег Ваталев, руководитель сервиса VK Знакомства:

«Онлайн-знакомства — наш профиль, но, как бы ни были хороши технологии, мне кажется, что настоящая магия общения происходит в реальности. Мы решили воспользоваться возможностью и глубже проникнуть в офлайн — свели точность наших алгоритмов с яркостью настоящего момента. Лучше, чем VK Fest, не придумаешь! Продолжим экспериментировать с большими событиями, пересекать реальности и знакомить людей».

VK Знакомства стремятся помогать пользователям сервиса более качественно выстраивать общение как в онлайн-, так и в офлайн-среде. Совпадение по интересам и музыкальным вкусам, автоматические подсказки тем для разговоров и возможность задать случайный вопрос для начала беседы — всё это облегчает коммуникацию и помогает создать более осознанные и долговременные отношения между пользователями. Например, совместный поход на интересное мероприятие — первый и большой шаг к дружбе либо будущему роману.