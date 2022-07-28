ИКЕА строгого режима: Российские колонии обещают нам товары "лучше и дешевле", чем у западных компаний

Язвить тут можно долго, но слова тюремных начальников - отчасти правда. Заключенные производят много разной продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

По закону жанра, здесь должна быть какая-нибудь шутка. Например, такая: «Есть у меня один знакомый - тоже ученый, у него три класса образования - так он табуретку за полчаса так соберет - не отличишь от икеевской!»

Да только не до шуток от таких новостей: федеральная служба исполнения наказаний (ГУФСИН) решила взять решение проблемы импортозамещения в свои руки. Вот две фразы, прозвучавшие на ежегодной всероссийской выставке продукции ГУФСИН, которая прошла в Екатеринбурге.

Александр Федоров, начальник ГУФСИН России по Свердловской области:

- Мы производим большое количество товаров народного потребления. При этом показатель «цена-качество» у нас выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании.

Полковник Иван Шарков, начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области:

- Колонии вполне могут занять место ИКЕА. Если сравнивать мебель - у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты.

Все четко, по-военному! А то ходят всякие коммерсантишки, попрошайничают: дайте субсидий, снизьте налоги да избавьте от проверок… Вот он, рецепт импортозамещения, ведущего к процветанию!

И ведь сколько проблем можно решить одним махом. Наши колонии - это же кладовые талантов, которые способны не только нарды вырезать! Сколько там умных предпринимателей, опытных руководителей сидит - они могут организовать производство, вести бухгалтерию, наладить сбыт. Сидельцы - айтишники придумают нам новый Windows и Office. Зэки с техническим образованием изобретут русский Mercedes и Tesla. Все остальные, у кого руки откуда надо растут, будут строчить одежду на замену Zara и H&M (будут называться «Нара» и З&K). Ну и мебель, конечно, как же без нее. А заодно научатся шить икеевских акул - только не синих, как у шведов, а в черно-белую полоску.

Язвить тут можно долго, но нельзя не заметить: слова тюремных начальников - это отчасти правда. В российских тюрьмах действительно производят многое - от мебели до еды, от игрушек до одежды. Сидельцы деньги за это получают, а еще за усердный труд имеют шанс на условно-досрочное освобождение. Многие тут вспомнят и СССР, где огромная доля лесозаготовок, строительства в дальних районах, мебельных дел, швейки и много чего другого лежала на плечах осужденных.

Да только вот задача страны сейчас не в том, чтобы выпустить побольше всякой всячины руками заключенных, иначе нам будет нечего надеть и не на чем сидеть (в хорошем смысле слова). Задача - в том, чтобы в нынешних тяжелых условиях любыми способами и ресурсами не сильно уронить планку и выпускать действительно конкурентоспособную продукцию. А в современном мире качественный товар способны создать только коммерсанты и только в условиях конкуренции, а не принуждения. Так уж устроена экономика по эту сторону колючей проволоки.

Понятно, что во многом заявления уральских уфсиновцев – не более чем дань странной моде последних месяцев. Когда со всех сторон вслед уходящим компаниям несется чиновничье улюлюканье: валите, сделаем лучше, дешевле, красивее! А под эти крики мы всей страной движемся из двадцать первого века в двадцатый. Из-за санкций пересаживаемся на машины без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Готовимся летать на Ил-96 и Ту-214, которые еще 20-30 лет назад проиграли конкуренцию более современным лайнерам.

Конечно, необходимость исправительного труда никто под сомнение не ставит. Важно занять чем-нибудь осужденных, чтобы они были при деле, а не только на соцобеспечении. Но если мы хотим развернуть наш импортозамещенный самолет, вылетающий в прошлое, то пусть каждый занимается своим делом. Замещать ИКЕА и прочих передовиков капиталистического производства должны уж точно не колонии, а свободный (во всех смыслах этого слова) бизнес.