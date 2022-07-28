Спутник Сатурна Энцелад признан пригодным для жизни

Энцелад - спутник Сатурна – его океан сплошь покрыт коркой льда. Лед покрыт трещинами.

Снимки, которые в свое время делал автоматический аппарат «Кассини» (Cassini), бороздивший окрестности Сатурна, и последующие исследования позволили сделать вывод: подо льдом Энцелада — спутника планеты-гиганта - скрыт океан. Вода из него бьёт мощными фонтанами прямо в космос.

Впервые струи заметили в 2005 году, а в 2015 удалось взять из их пробы. Это сделал «Кассини», который пролетел всего в нескольких десятках километров от фонтанирующей поверхности.

Из подледного океана Энцелада сквозь трещины во льду бьют струи воды.

Долго было непонятно, что, собственно, брызжет. Первыми тогда ясность внесли специалисты NASA. Собранные данные свидетельствовали: струи водяные. И соленые. Образуются не путем превращения льда в пар. Их источник - жидкая вода.

Впоследствии обнаружилось: в воде этой присутствуют молекулярный водород — примерно один процент, углекислый газ, метан и аммиак. А эти «примеси» свидетельствуют о том, что на дне океана Энцелада работают гидротермальные источники и создают условия, пригодные для жизни неких организмов - как минимум, бактерий. А то и моллюсков.

Земля, Луна и Энцелад (горошина слева).

Подозрения в том, что Энцелад может быть обитаем, недавно укрепили специалисты из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology). О чем сообщили в журнале Science Advances.

Дополнительный анализ, который они провели, и компьютерное моделирование продемонстрировали: участки с более соленой водой находятся на полюсах Энецелада – под более толстым слоем льда. На экваторе лед тоньше и вода менее соленая. В среднем же насыщенность воды в океане спутника солью достигает примерно 30 граммам на литр. Это должно благоприятствует жизни и появлению каких-нибудь обитателей. Для сравнения, соленость земных – обитаемых - океанов 35 граммов соли на литр.

На дне океана Энцелада, возможно, работают горячие источники.

Кстати

Загадка подпольного подогрева

О вероятном существование геотермальных источников на дне океана Энецелада указывали и данные, собранные «Кассини». Они свидетельствовали: подо льдом спутника есть мощные источники тепла. Будто бы там работают 20 ТЭЦ суммарной мощностью 15,8 ±3,1 гигаватта (1 гигаватт = 1000 мегаватт).

- Мы предполагали, что уровень теплового потока из недр Энцелада составляет порядка 1,1 гигаватта, максимум - 5,8, но оказалось, что он гораздо выше, - говорила Карли Хоуетт (Carly Howett) - руководитель исследования из Юго-Западного НИИ (Southwest Research Institute in Boulder).

Ученые до сих пор не могут объяснить, что питает источники тепла столь мощно. Конечно, недра Энцелада разогревает гравитационное взаимодействие с Сатурном - приливная сила. Немного - добавляет радиация. Но производительности и того, и другого не хватает, чтобы генерировать тепло столь мощно, как это наблюдается.