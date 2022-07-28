Жабы, крокодилы и дискотека: Дибров подарил жене праздник за полмиллиона, а Джиган дочери – еще дороже

Дмитрий Дибров и его именинница Полина на африканской вечеринке. Фото — телеграм-канал Полины Дибровой

Звезды теперь устраивают праздники дома. Аренда загородных площадок и ресторанов осталась в прошлом. На днях отгремели два больших домашних праздника – гуляла в честь женской части семьи телеведущего Дмитрия Диброва и рэпера Джигана. В этих семьях дома и приусадебные участки такой величины, что выдержат «диснеевские» декорации, сцену и дискотеку. Интересно, что и у Дибровых, и у Джигана на праздниках были экзотические животные.

Лазертаг и море цветов для принцессы

Рэпер Джиган, бизнесвумен Оксана Самойлова с четырьмя детьми и штатом прислуги недавно переехали в четырехэтажный особняк с огромным участком. Дом расположен в элитном охраняемом поселке «Агаларов Эстейт».

Оксана Самойлова продумала день рождения дочери до мелочей: начали утром салютом и фотосессией, потом большой праздник и ночевка с подружками Фото: СОЦСЕТИ

Первый праздник на новом месте удался. Супруги отметили 11-й день рождения старшей дочери Ариелы. Оксана Самойлова продумала все до мелочей. Даже обустроила спальные места для подружек дочери, которым разрешили остаться с ночевкой – дети получили именные пижамы, личные вигвамы и интересную программу девичника со страшными историями, гаданием и чаепитием на ночь. Днем и вечером отмечали во дворе дома: компания по организации праздников красиво декорировала пространство, украсило стол для гостей, зоны для игр и фото, постелили лиловую дорожку – все для юной принцессы. Установили аттракционы; устроили лазертаг с зомби – игра с использованием лазерных «стрелялок».

Джиган подарил дочери розы Фото: СОЦСЕТИ

Детей также развлекали ростовые куклы в костюмах Хагги Вагги и Кисси Мисси - это персонажи мультика и компьютерной игры-страшилки «Poppy Playtime». На день рождения также приехал контактный мини-зоопарк рептилий – особенно удивили жабы гигантских размеров. Детям было весело, родители тоже развлекались. Потом был ужин, дискотека и вынос огромного торта со свечами.

Жабы — тоже в гостях у дочки Джигана. Всех удивил их размер Фото: СОЦСЕТИ

Джиган подарил дочери огромный букет роз, мама Оксана сказала трогательные слова: «Пусть твой путь во взрослую жизнь будет наполнен любовью, счастьем, радостью и смехом. Но всегда знай, что любые невзгоды мы переживем вместе, и я всегда буду рядом».

Торт для Ариелы Фото: СОЦСЕТИ

Цена: Праздник под ключ в агентстве по вип-сценарию, с учетом торта и угощений для детей и взрослых – от 800 тыс. руб.

Африканские страсти у Дибровых

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями живет в закрытом загородном поселке Успенские Поляны на Рублевке. Праздник по поводу недавно прошедшего дня рождения Полины Дибровой устроили во дворе дома. 62-летний Дибров поздравлял жену с 33-м днем рождения. Точнее – оплачивает праздник муж, а организует все жена – точнее специалисты под чутким руководством Полины. Праздник вышел ярким и грандиозным – гуляли со звездным размахом.

Декор на приусадебном участке Дибровых Фото: Соцсети

Диброва привлекла профессионалов для декора двора дома: шары, цветы, баннеры, сцена. Были африканские музыканты и даже маленький крокодил, с которым фотографировались гости. Это из-за того, что праздник был тематический – «Safari Pauline 33». Диброва объяснила свой выбор: «Дата безумно красивая, и мне хотелось справить ярко, по-особенному. Лето и тема «Африка» идеально дружат». Для праздника Полина сшила платье, только на юбку ушло 6 метров ткани. Развлекали гостей музыканты зажигательными африканскими ритмами, а самым трогательным моментом стало поздравление от сынов и мужа – музыкальный номер. Многие заметили, что за половину лета Дмитрий Дибров успел похудеть и загореть. Гостей собралось около 20 человек – было много танцев, разговоров и веселья под угощенье и шампанское.

Именинница с сыном и артистом. Фото — телеграм-канал Полины Дибровой

Цена: На организацию похожего праздника придется потратить около 500 тыс. рублей: на декор, артистов, угощения, развлечения, фото и видеосъемку. Однако звездам часто делают скидки – к примеру, Полина активно рекламировала часть фирм, которые помогли с организацией вечеринки.