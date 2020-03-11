Запирал дома и сделал затворницей: жена Джигана 12 лет терпела ревность и агрессию

После бурного семейного скандала жена загулявшего Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) наконец прервала молчание. «Главное, что у меня есть дети», - написала в Инстаграме мама трёх чудесных дочек и новорожденного сына. Ободряющими комментариями Оксану Самойлову поддержали не только тысячи подписчиков, но и неравнодушные знаменитости: Ольга Бузова, Вера Брежнева, Саша Зверева, бывшая девушка Тимати Алена Шишкова... Однако, звёздные лайки многие посчитали попыткой завоевать популярность на чужой беде. Мол, Брежнева и Бузова с девушкой никогда не общались, а чуть скандал - тут как тут.

«Не надо выделываться»

Между тем, настоящих подруг у Самойловой нет уже давно. Полтора года назад инста-мама призналась: ради Джигана ей пришлось отказаться от любого общения вне семьи. Тогда, в 2018 году, эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы: как в 21 веке успешная молодая женщина может быть затворницей? Тем более, что она смогла стать даже более популярной, чем ее супруг: создала собственный бренд женской одежды, открыла косметологическую клинику и агентство по подбору персонала - и все это стало доходным бизнесом. Да и в Инстаграме у многодетной мамы более 10 миллионов подписчиков - в три раза больше, чем у мужа-рэпера. Но Оксана, казалось, всем довольна.

- У каждого мужчины свои правила и своё видение семьи, - рассказала тогда Самойлова. - Мой, например, абсолютно никуда не отпускает меня одну (в целях безопасности и не только). В нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая, сидящая в ресторане сама по себе, с подругами. Вариант отдельного отпуска — это вообще за гранью нашей реальности.

При этом жена Джигана уверяла, что ничуть не жалеет о своём затворничестве:

- Я чётко знала, что хочу быть с будущим мужем, понимала, что все мои «подруги» это временно, осознала, что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте, подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки. Всё взвесила и покорилась. С тех пор мы счастливы уже десять лет. Не надо выделываться. Учитесь быть ЗА мужем.

В общении с поклонниками Самойлова также рассказывала о буйном нраве мужа, и хотя все ее сообщения усыпаны смайликами, сегодня они уже не кажутся такими безобидными. Так, на вопрос, часто ли муж ее ревнует, Оксана однажды призналась: «Был бы хоть малейший повод, он бы сразу убивал. Все это знают и стараются даже взглядом со мной не пересекаться». А в семейных ссорах, когда поначалу девушка пыталась уйти, рэпер просто закрывал дверь и прятал ключи. «Это было так по-психопатски и так по-мужски. Это была любовь», - уверяла Оксана.

Оксана Самойлова и другие «красавицы-клоны»Фото: Instagram.com

Ради любимого «перекроила» всю себя

Сегодня внешность Самойловой - идеал для подражания многих женщин. Высокая и стройная (55 кг при росте 177 см) Оксана много времени уделяет тренировкам, и после каждых родов ее тело возвращается к былым формам за считанные дни. А лицо девушки с высокими скулами, пухлыми губами и точеным носом, как шутят в Сети - лекало, по которому косметологи и пластические хирурги «шьют» внешность модных инста-див. В соцсетях есть десятки коллажей, на которых красавицы-клоны выглядят копией друг друга, и Самойлова - постоянная героиня таких сравнений.

Сториз из аккаунта Оксаны

Чтобы соответствовать статусу подруги рэпера, простая девчонка из далекой Ухты, приехавшая покорять Москву, за несколько лет полностью «перекроила» себя. С 2008 года, как пара начала жить вместе, девушка изменилась так, что на старых фото узнать ее практически невозможно.

Самойлова признавалась: уже тогда, связывая свою жизнь с малоизвестным исполнителем, она была уверена, что вместе они добьются успеха.

До свадьбы, которая состоялась в красивую дату 12.12.2012, Оксана и Денис жили вместе более трёх лет в небольшой съёмной квартире в спальном районе Москвы и воспитывали первую дочь Ариэлу.

- Мы вообще нищие были. В нашей съемной однушке даже кровати не было, - признавалась девушка.- Но мы потихоньку двигались вместе в правильном направлении. Я была готова к трудностям, решив соединить свою судьбу с не очень известным тогда артистом, которого ещё не ждали на красных дорожках для вручения престижных музыкальных премий. Зато в Денисе я увидела целеустремлённость и готовность много трудиться, чтобы занять место под солнцем для нас обоих и детей. И когда через три года родилась наша вторая дочь Лея, из родильного дома мы привезли ее уже в собственный роскошно отделанный пентхаус.

Оксана до пластических операцийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря на слухи о многочисленных изменах Джигана, Оксана никогда на них не реагировала и не выносила сор из избы, считая мужа идеальным отцом для своих детей.

- Я не знаю, как это - иметь любящего папу в детстве. Зато у моих детей лучший папашка в мире, - всегда говорила она.

Сможет ли этот «лучший папашка» вернуться в семью и вымолить прощение - вот главный вопрос, который сейчас волнует поклонников пары...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765427" frameborder="0"></iframe> После рождения сына рэпер Джиган начал записывать скандальные видео.

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