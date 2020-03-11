2020-03-11T10:19:10+03:00
Звезды

Запирал дома и сделал затворницей: жена Джигана 12 лет терпела ревность и агрессию

Ради семейного счастья с рэпером Оксана Самойлова отказалась от свободы и лишилась всех подруг
Елена ПЕТРОВА
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жена Джигана уверяла, что ничуть не жалеет о своём затворничествежена Джигана уверяла, что ничуть не жалеет о своём затворничествеФото: Евгения ГУСЕВА
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После бурного семейного скандала жена загулявшего Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) наконец прервала молчание. «Главное, что у меня есть дети», - написала в Инстаграме мама трёх чудесных дочек и новорожденного сына. Ободряющими комментариями Оксану Самойлову поддержали не только тысячи подписчиков, но и неравнодушные знаменитости: Ольга Бузова, Вера Брежнева, Саша Зверева, бывшая девушка Тимати Алена Шишкова... Однако, звёздные лайки многие посчитали попыткой завоевать популярность на чужой беде. Мол, Брежнева и Бузова с девушкой никогда не общались, а чуть скандал - тут как тут.

«Не надо выделываться»

Между тем, настоящих подруг у Самойловой нет уже давно. Полтора года назад инста-мама призналась: ради Джигана ей пришлось отказаться от любого общения вне семьи. Тогда, в 2018 году, эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы: как в 21 веке успешная молодая женщина может быть затворницей? Тем более, что она смогла стать даже более популярной, чем ее супруг: создала собственный бренд женской одежды, открыла косметологическую клинику и агентство по подбору персонала - и все это стало доходным бизнесом. Да и в Инстаграме у многодетной мамы более 10 миллионов подписчиков - в три раза больше, чем у мужа-рэпера. Но Оксана, казалось, всем довольна.

- У каждого мужчины свои правила и своё видение семьи, - рассказала тогда Самойлова. - Мой, например, абсолютно никуда не отпускает меня одну (в целях безопасности и не только). В нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая, сидящая в ресторане сама по себе, с подругами. Вариант отдельного отпуска — это вообще за гранью нашей реальности.

При этом жена Джигана уверяла, что ничуть не жалеет о своём затворничестве:

- Я чётко знала, что хочу быть с будущим мужем, понимала, что все мои «подруги» это временно, осознала, что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте, подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки. Всё взвесила и покорилась. С тех пор мы счастливы уже десять лет. Не надо выделываться. Учитесь быть ЗА мужем.

В общении с поклонниками Самойлова также рассказывала о буйном нраве мужа, и хотя все ее сообщения усыпаны смайликами, сегодня они уже не кажутся такими безобидными. Так, на вопрос, часто ли муж ее ревнует, Оксана однажды призналась: «Был бы хоть малейший повод, он бы сразу убивал. Все это знают и стараются даже взглядом со мной не пересекаться». А в семейных ссорах, когда поначалу девушка пыталась уйти, рэпер просто закрывал дверь и прятал ключи. «Это было так по-психопатски и так по-мужски. Это была любовь», - уверяла Оксана.

Оксана Самойлова и другие «красавицы-клоны» Фото: Instagram.com

Оксана Самойлова и другие «красавицы-клоны»Фото: Instagram.com

Ради любимого «перекроила» всю себя

Сегодня внешность Самойловой - идеал для подражания многих женщин. Высокая и стройная (55 кг при росте 177 см) Оксана много времени уделяет тренировкам, и после каждых родов ее тело возвращается к былым формам за считанные дни. А лицо девушки с высокими скулами, пухлыми губами и точеным носом, как шутят в Сети - лекало, по которому косметологи и пластические хирурги «шьют» внешность модных инста-див. В соцсетях есть десятки коллажей, на которых красавицы-клоны выглядят копией друг друга, и Самойлова - постоянная героиня таких сравнений.

Сториз из аккаунта Оксаны

Сториз из аккаунта Оксаны

Чтобы соответствовать статусу подруги рэпера, простая девчонка из далекой Ухты, приехавшая покорять Москву, за несколько лет полностью «перекроила» себя. С 2008 года, как пара начала жить вместе, девушка изменилась так, что на старых фото узнать ее практически невозможно.

Самойлова признавалась: уже тогда, связывая свою жизнь с малоизвестным исполнителем, она была уверена, что вместе они добьются успеха.

До свадьбы, которая состоялась в красивую дату 12.12.2012, Оксана и Денис жили вместе более трёх лет в небольшой съёмной квартире в спальном районе Москвы и воспитывали первую дочь Ариэлу.

- Мы вообще нищие были. В нашей съемной однушке даже кровати не было, - признавалась девушка.- Но мы потихоньку двигались вместе в правильном направлении. Я была готова к трудностям, решив соединить свою судьбу с не очень известным тогда артистом, которого ещё не ждали на красных дорожках для вручения престижных музыкальных премий. Зато в Денисе я увидела целеустремлённость и готовность много трудиться, чтобы занять место под солнцем для нас обоих и детей. И когда через три года родилась наша вторая дочь Лея, из родильного дома мы привезли ее уже в собственный роскошно отделанный пентхаус.

Оксана до пластических операций Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксана до пластических операцийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря на слухи о многочисленных изменах Джигана, Оксана никогда на них не реагировала и не выносила сор из избы, считая мужа идеальным отцом для своих детей.

- Я не знаю, как это - иметь любящего папу в детстве. Зато у моих детей лучший папашка в мире, - всегда говорила она.

Сможет ли этот «лучший папашка» вернуться в семью и вымолить прощение - вот главный вопрос, который сейчас волнует поклонников пары...

После рождения сына рэпер Джиган начал записывать скандальные видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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