Россияне считают, что демографическая ситуация в России улучшится, когда молодым семьям начнут выдавать квартиры

Как оказалось, большинство участников опроса полагают, что виной столь плачевной ситуации квартирный вопрос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Демографы предсказали снижение численности россиян почти вдвое к концу столетия. Однако не исключено, что показатель, наоборот, увеличится, но не за счет рождаемости, а за счет притока мигрантов. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что, по мнению россиян, поможет изменить ситуацию и увеличить рождаемость в стране.

Как оказалось, большинство участников опроса полагают, что виной столь плачевной ситуации квартирный вопрос. Многие пожаловались, что молодым негде жить самим, не то что детей рожать. А вот если бы вместо льготной ипотеке молодоженам давали по квартире, тогда, наверняка, демографическая ситуация начала бы улучшаться, заявили 56% россиян.

«Молодым квартиры давать надо. Многие ведь не рожают и даже не женятся из-за этого. Любовь любовью, но где-то жить надо и не тратить при этом на оплату квартиры весь свой заработок», - говорит участница опроса.

«Жилье – самое главное. Давали бы жилье хорошее, квадратов по 35 на каждого ребенка, и люди не боялись бы рожать», - соглашается другая.

Кроме того больше четверти опрошенных уверены, что людям нужно менять мировоззрение, с детства новым поколениям прививать ценности семьи и многодетности. И тогда, при хорошей соцрекламе и даже пропаганде ситуация может начать меняться, верят 27% респондентов.

26% россиян отметили, что многих пугают большие траты на воспитание и обучение ребенка, поэтому если государство начнет выдавать бесплатно все необходимое для садиков и школ, начиная от мелкой канцелярии и заканчивая школьной формой, то молодые семьи будут чувствовать себя намного увереннее.

13% опрошенных верят, что улучить демографическую обстановку поможет увеличение маткапитала, 11% - введение минимального уровня зарплаты для многодетных родителей, 5% - введение налога на бездетность. Еще 5% респондентов добавили, что многодетным семьям в помощь необходимо бесплатно предоставлять услуги нянь.

3% участников опроса выбрали вариант «другое» и отметили, что людям не хватает стабильности и уверенности в будущем, чтобы рожать детей.

А вот целых 29% респондентов заявили, что ничего менять не нужно, ведь детей нужно рожать не для демографического бума, а по любви, поэтому каждый должен решать этот вопрос для себя сам, а не под давлением государства или общества.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,9 тысячи человек, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.