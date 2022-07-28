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28 июля 2022 14:40

Россияне считают, что демографическая ситуация в России улучшится, когда молодым семьям начнут выдавать квартиры

Участники опроса kp.ru рассказали, что необходимо изменить, чтобы у нас в стране начали рожать
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Как оказалось, большинство участников опроса полагают, что виной столь плачевной ситуации квартирный вопрос.

Как оказалось, большинство участников опроса полагают, что виной столь плачевной ситуации квартирный вопрос.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Демографы предсказали снижение численности россиян почти вдвое к концу столетия. Однако не исключено, что показатель, наоборот, увеличится, но не за счет рождаемости, а за счет притока мигрантов. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что, по мнению россиян, поможет изменить ситуацию и увеличить рождаемость в стране.

Как оказалось, большинство участников опроса полагают, что виной столь плачевной ситуации квартирный вопрос. Многие пожаловались, что молодым негде жить самим, не то что детей рожать. А вот если бы вместо льготной ипотеке молодоженам давали по квартире, тогда, наверняка, демографическая ситуация начала бы улучшаться, заявили 56% россиян.

«Молодым квартиры давать надо. Многие ведь не рожают и даже не женятся из-за этого. Любовь любовью, но где-то жить надо и не тратить при этом на оплату квартиры весь свой заработок», - говорит участница опроса.

«Жилье – самое главное. Давали бы жилье хорошее, квадратов по 35 на каждого ребенка, и люди не боялись бы рожать», - соглашается другая.

Кроме того больше четверти опрошенных уверены, что людям нужно менять мировоззрение, с детства новым поколениям прививать ценности семьи и многодетности. И тогда, при хорошей соцрекламе и даже пропаганде ситуация может начать меняться, верят 27% респондентов.

26% россиян отметили, что многих пугают большие траты на воспитание и обучение ребенка, поэтому если государство начнет выдавать бесплатно все необходимое для садиков и школ, начиная от мелкой канцелярии и заканчивая школьной формой, то молодые семьи будут чувствовать себя намного увереннее.

13% опрошенных верят, что улучить демографическую обстановку поможет увеличение маткапитала, 11% - введение минимального уровня зарплаты для многодетных родителей, 5% - введение налога на бездетность. Еще 5% респондентов добавили, что многодетным семьям в помощь необходимо бесплатно предоставлять услуги нянь.

3% участников опроса выбрали вариант «другое» и отметили, что людям не хватает стабильности и уверенности в будущем, чтобы рожать детей.

А вот целых 29% респондентов заявили, что ничего менять не нужно, ведь детей нужно рожать не для демографического бума, а по любви, поэтому каждый должен решать этот вопрос для себя сам, а не под давлением государства или общества.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,9 тысячи человек, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Общество: ВОПРОС ДНЯ