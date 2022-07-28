В заказе на убийство певца Авраама Руссо официально обвинили миллиардера Тельмана Исмаилова

Покушение на Авраама Руссо произошло в Москве в августе 2006 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывшему владельцу Черкизовского рынка, миллиардеру Тельману Исмаилову предъявили обвинение в заказе на убийство певца Аврама Руссо. Пока, правда, заочно.

- Об этом нам сообщили в Следственном комитете, - рассказал kp.ru адвокат артиста Андрей Алешкин.

Напомним, покушение на исполнителя хитов «Я не отдам тебя никому» и «Любовь, которой больше нет» произошло в Москве в августе 2006 года. Его машину, в которой вместе с певцом находился телохранитель, расстреляли из автомата прямо на улице. Четыре пули угодили артисту в ноги. После покушения Аврам Руссо спешно покинул Россию... Сам певец с самого начала был уверен, что за нападением стоит Тельман Исмаилов, на деньги которого Руссо начинал свою карьеру.

Между тем СК России заявил об окончании расследования по этому делу.

«Установлено, что бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов на почве личной неприязни организовал покушение на убийство артиста Авраама Руссо», - сообщили в СК.

По версии следствия участниками покушения стали бывший таксист Виталий Джура и риелтор Алексей Трясников, непосредственным исполнителем - некий Демкин. Джура и Трясников вели слежку за машиной певца, а Демкин купил автомат с патронами и в День Икс расстрелял указанный ему автомобиль.

«После совершения покушения Джура и Трясников сокрыли Демкина, обеспечив его одеждой и деньгами», - рассказали в СК.

Материалы дела готовятся передавать в суд.

Между тем адвокат Аврама Руссо сообщил, что один из фигурантов - Алексей Трясников - накануне был отпущен из-под ареста. (Джура и Трясников были арестованы в 2021 году. А Демкин умер в 2014-м, сидя в колонии по обвинению в другом преставлении).

- Нам непонятно, почему фигуранта уголовного дела вдруг отпустили под подписку о невыезде, - говорит kp.ru Андрей Алешкин.

Насколько известно, и следователь, и прокурор просили Басманный суд продлить арест Трясникову: он может попытаться скрыться. Но судья принял решение изменить меру пресечения...

- Где сейчас находится сам Аврам Руссо?

- Он находится в России. Под госзащитой.

Насколько известно, беглый миллиардер Исмаилов уже несколько лет живет в Черногории. В этой балканской стране бывший босс Черкизона получил политическое убежище. На запрос российских силовиков о выдаче подозреваемого в заказе на убийство черногорские коллеги пока не ответили.

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