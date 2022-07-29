ИКЕА распродает остатки товара. Фото: Shutterstock

Нидерландская компания ИКЕА (это только бренд шведский, юрлицо прописано в Голландии) в середине июня заявила, что не будет продолжать мебельный бизнес в России. Фирма ищет покупателя на свои заводы и распродает остатки товара. Хотя распродажей в привычном нам смысле это назвать сложно: скидок нет, а процесс покупки на сайте — сизифов труд.

28 июля компания объявила на сайте: «оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов». В пятницу, 29 июля, объявление до сих пор висит. До этого икеевцы останавливали распродажу на выходные. Что в 2022 году выглядит дико: отключить сайт на уик-энд.

Не счесть проклятий, которые посылают поклонники бренда уходящему кумиру. Корреспондент kp.ru провел эксперимент и узнал как купить товары на распродаже ИКЕА летом 2022: 12 часов ушло, чтобы сделать заказ губок для посуды.

Почему распродажу ИКЕА постоянно останавливают и как все выглядит глазами работников магазина, kp.ru на условиях анонимности рассказала сотрудник «Ikea Теплый стан».

— Распродажу долго не могли начать. Мы приходили на склад, готовились к ударной работе. Но сайт никак не запускался. Не выдерживал наплыва покупателей, потом подвергался хакерским атакам. Больше недели IT-отдел пытался все наладить. Получилось только в таком «кривом» режиме: чтобы ставить посетителей в виртуальную очередь. Сейчас покупателей очень много. В день собираем около тысячи заказов. Первое время можно было заказать только одну какую-то мелочь. Это отнимало много времени. Поэтому для некоторых магазинов сделали условие: сделать заказ можно только если покупаешь что-то крупногабаритное. Например, заказать только обувную ложку нельзя. А вот стул-диван-тумбочку и обувную ложку — можно. Покупатель может заказать только бытовые мелочи, а потом узнать, что доставка ему не доступна.

Собеседница поделилась, что у ИКЕА и до всех событий были трудности с организацией доставки. Например, в декабре, когда в магазине традиционный ажиотаж перед Новым годом, также приходилось отказывать покупателям в услугах курьеров.

— У ИКЕИ странная по современным меркам модель доставки. Если хоть раз заказывали, то обращали внимание, что требуют вводить почтовый индекс. На его основе покупателя относят к тому или иному магазину. И соответственно, все что в наличии в другом магазине, человека заказать уже не может. Но ему этого никто не объясняет, пока он не оформит заказ и из виртуальной корзины не пропадет половину товара. Человек начинает разбираться, кликать по сайту. На сайте есть очередь, это все задержки и так по кругу, — говорит собеседница kp.ru.

О причине постоянных приостановок распродаж с формулировкой «нет интервалов для доставки», источник объясняет: у ИКЕА своей службы доставки.

— Это все компании подрядчики. Насколько мне известно, собственно курьерской службы либо вовсе нет, либо почти нет. У компании были большие планы по развитию и сотрудничеству с другими российскими фирмами, которым доставка удается лучше. Например, Ozon. Но до конца воплотить все не успели.

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