Что пытались скрыть США, уничтожив барак со сдавшимися на «Азовстали» пленными в поселке Еленовка

Еленовка. Следственный изолятор, где содержались сдавшиеся в плен участники батальона "Азов", который был обстрелян украинскими вооруженными силами из американских РСЗО HIMARS. Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Минувшей ночью, американские реактивные системы залпового огня HIMARS нанесли удар не просто по Донбассу, а по зоне в поселке Еленовка, где содержалось большинство пленных из полка «Азов», сдавшихся в Мариуполе. По официальным данным, погибло 40 и ранено 74 украинских военнопленных. И еще погибло 8 сотрудников колонии - граждане ДНР, охранники и контролеры.

Первая причина, казалось, лежала на поверхности. В последние дни «Азовцы» активно заговорили и начали рассказывать о своих воинских преступлениях – расправах над пленными и мирными жителями. Факты для Киева и «мирового сообщества» неприятны, но не смертельны, пережить можно, в первый раз что ли?

Имиджевые потери от хладнокровного убийства Киевом своих солдат-побратимов во сто крат перекроют их признательные показания.

Тогда, зачем?

Предположу, что украинские войска не имели вообще прямого отношения к удару по баракам в Еленовке.

Американские ракетные системы HIMARS, поставленные Украине обслуживают натовские расчеты. Они сами выбирают время и маршруты перемещения.

А охраняют американские ракетные установки, как выразились в Минобороны России, «ЧВК близкие к Пентагону».

Американские ракетные системы HIMARS, поставленные Украине, обслуживают натовские расчеты. Фото: LockheedMartin.com

И уж совершенно точно, никто из украинских военных не занимается выбором целей для HIMARS. Потому, что эти установки «дали погонять» Украине не для того, чтобы она победила Россию. Нет. НАТО в первую очередь интересует множество параметров работы российского ПВО. Зачастую, работу HIMARS прикрывают украинские ракетные установки залпового огня «Смерч» и «Ураган». Но даже в этом случае украинцев используют в темную. Скорее всего, такую цель, как барак с военнопленными «азовцами» американцы определяли сами. Зачем?

Батальон, а затем полк «Азов» всегда был экстерриториальным воинским формированием, зачастую конфликтующим и с киевскими силовиками, и с политическими властями. Кто фактически управлял «Азовом»? Очевидно, это люди, которые сегодня ночью уничтожили опасных свидетелей, с помощью оружия, к котором у других не было доступа.

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