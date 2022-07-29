Жестокий конец батальона «Азов»: как Киев карает за правду о своих военных преступлениях

Еленовка. Следственный изолятор, где содержались сдавшиеся в плен участники батальона "Азов", который был обстрелян украинскими вооруженными силами из американских РСЗО HIMARS. Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Обгоревшие остовы двухъярусных кроватей, запекшиеся в их сетках обуглившиеся силуэты, фрагменты тел, разбросанные по пепелищу бывшего барака колонии в Еленовке… Страшные последствия удара американской реактивной системы залпового огня по лагерю военнопленных, где содержались бывшие боевики «Азова» и морской пехоты ВСУ, сдавшиеся во время операции на «Азовстали». Вряд ли погибшие успели что-то сообразить – ракеты обрушились на барак в два часа ночи, когда все уже спали…

Показательно, что удар по колонии в Еленовке, в ходе которого погибли, по предварительным данным, 53 «узника «Азовстали», украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных «азовцев», которые появились в разных СМИ в последние дни. Боевики много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны.

Накануне военкор ВГТРК Андрей Руденко, к примеру, опубликовал беседу с пленным неонацистом Дмитрием Козацким, который исполнял обязанности командира пресс-службы полка. Его подопечные ездили по Мариуполю и снимали обстрелы и убийства мирных своими «побратимами», выдавая их якобы за наши преступления. Он же получал задачи из Офиса президента на съемки жестоких издевательств над российскими пленными, убийства наших военнослужащих – с целью запугать тех, кто хочет добровольно отправиться воевать в зону СВО. Называлась даже фамилия куратора этих акций устрашения – небезызвестный советник Зеленского Арестович.

Другой боевик «Азова» - Андрей Пилявский – на днях вспоминал об убийствах мирных жителей Мариуполя своими «побратимами». Рассказывал в красках, активно жестикулируя. Так сыграть – надо много учиться.

Каждому из двух тысяч пленных, сдавшихся на «Азовстали», есть, что рассказать. И это, безусловно, очень беспокоило Киев. Который посчитал, что проблему «длинных языков» можно решить радикально. Удар был нанесен глубокой ночью, чтобы добиться максимальных потерь, а значит – максимального информационного эффекта.

С одной стороны – урок всем, кто хочет добровольно сдаться в плен: дотянемся и туда. С другой – прикрыть рот особо разговорчивым. С третьей – привычно подставить Москву, возложив вину за произошедшее на российские войска. Что уже и сделал Генштаб ВСУ, заявив, что ВС РФ ударили по колонии, чтобы скрыть пытки и убийства военнопленных. Нелогично и дико, но на Западе «скушают». Как съели украинские версии гибели малазийского «Боинга», резни в Буче, удара по Краматорскому вокзалу… Примеры можно перечислять долго.

Что до погибших боевиков «Азова», то кто будет их жалеть? Судя по рассказам морпехов с «Азовстали», особой дружбы с нацистами они не водили. И даже имели к ним претензии – слишком заносчиво себя вели «азовцы» в окружении. Едой и боеприпасами не делились, относились как к бойцам низшего ранга. И вообще слишком примелькались в западных СМИ со своими свастиками и эсэсовскими рунами. Зато – другим наука. Попробуйте там развязать язык, мы вас быстро утихомирим.

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