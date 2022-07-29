Александр Осипов, глава Забайкальского края: Наводнение мощное. Но паники нет. Надеемся, и правительство поможет

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- …Александр Михайлович, я - как бывший забайкалец и сибиряк, - внимательно наблюдаю, что происходит у вас в регионе. Может, видели мои публикации с губернаторами - и с Дегтяревым (Хабаровский край, там пожары), и с Кожемяко (Приморье, здесь - наводнение), ну и так далее. Хотел узнать, как мое родное Забайкалье поживает? Потому что, я смотрю, у вас даже Читинка вышла из берегов, чего - когда я у вас там жил - никогда не бывало.

- Да, вышла…

В 2018-м она не просто преодолела берега, но и мост снесла. 100 лет такого не было!

- Про мост – мы с вами публиковали, когда Владимир Путин занимался этой проблемой, тогда даже движение по Транссибу было прекращено. Вы это имеете в виду?

- Да.

- Сейчас как обстановка?

- Ну, обстановка напряженная.

С одной стороны, вроде бы там дожди позаканчивались. Но ещё часов в 15 - 16 (речь о 29 июля, время местное) вода в Читинее все поднималась, и очень быстро: 20 сантиметров за 2 часа, быстрее, чем Росгидромет ожидал. Поднялась она там уже на 2.60, притом, что критическая отметка – 3 метра.

Вышла уже на поймы, подзалила и пойму, и кое-где подобралась к садовым и дачным товариществам и по Чите, и по Читинскому району. Уже залило около 100 индивидуальных жилых и дачных домов и почти 300 участков.

- А саму Читу не заливало?

- Подъем - в пределах города, городской границы - тоже на 2.40, но до домов ничего пока не дошло. Там, где есть дамбы, они спасают.

- Я помню, как мы с Владимиром Путиным прилетали к вам на пожары, у вас там штаб такой боевой - во главе с губернатором Осиповым (то есть с вами).

- У нас постоянно действует комиссия по чрезвычайным ситуациям. Действуем вместе с МЧС.

Конечно, население о надвигающейся стихии вовремя предупреждаем, где надо, эвакуируем, пункты временного размещения развернуты, где люди хотят, они там и размещаются. Многие - там, где есть угроза наводнения или подтоплены дома, идут к родным и близким.

Пока обстановка достаточно контролируемая, хотя, такая, знаете, близкая к чрезвычайной.

По Читинскому району сейчас, наверное, одна из наиболее критических ситуаций. До этого в других районах (Могочинском, Балейском и других) было очень сложно.

- И ещё я вот помню, когда президент Путин проводил в Чите заседание штаба МЧС, он тогда ставил такую задачу, что, если нужна будет помощь федерального центра, компенсация материального ущерба - сразу же обращайтесь в Москву, в «Белый дом».

- Да.

- Сейчас все это работает?

- Сегодня нас заслушивала по этому поводу Виктория Валерьевна Абрамченко.

- Это вице-премьер.

- Да. И я, и представители МЧС подробно обо всем доложили.

Мы сейчас определяем размер ущерба, и если он будет велик, краю не по силам, то мы обратимся, попросим о помощи. Она говорит: «Когда мы не помогали Забайкальскому краю? Забайкальскому краю всегда помогаем».

- Сейчас ущерб большой?

- У нас 50 участков дорог и более 10 мостов уже повреждено, там, наверное, ожидаются существенные объемы ущерба, будем обращаться в федеральный центр.

- Ну, я с вами. Держитесь и знайте, что в «Комсомольской правде» есть ваш земляк.

- Да, мы помним. Я все время помню. Спасибо большое.

- И, главное, что паники нет, забайкальцы, они ко всему привыкли.

- Да, паники нет.

- Спасибо вам огромное. Удачи. Держитесь.

- Спасибо.

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Уважаемые читатели!

А мы с вами завтра отправимся в Якутию, где бушуют пожары…

Между тем, в Забайкальском крае сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в круглосуточном режиме

Сложной остается гидрологическая обстановка в Читинском районе и городском округе город Чита. Уровень воды в реке Читинка достиг пиковых отметок и составил 358 сантиметров, спад прогнозируется во второй половине дня.

В городе Чита и Читинском районе в 6 населенных пунктах и 16 дачных кооперативах остаются подтопленными 210 жилых и 302 дачных дома, 710 приусадебных участков.

Спасатели оказывают адресную помощь населению, проводят эвакуацию граждан из зон подтопления, устанавливают лодочные и веревочные переправы на сложных участках, доставляют медиков к пожилым гражданам, отсыпают береговые линии.

Подтопленные территории разбиты на участки, в каждом из которых работают спасатели. В Читинском районе и городском округе Чита на базе школ развернуты пункты временного размещения, в которых на данный момент находится 7 человек.

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, определены основные задачи по ликвидации последствия паводка.

Группировка РСЧС, задействованная в ликвидации последствий, составляет 372 человека, 107 единиц техники, 15 плавсредств.