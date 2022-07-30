Пока Киев несет бред, Вашингтон в растерянности

На Украине, естественно, сразу же обвинили в этом ударе Россию. Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Вчерашний удар по исправительной колонии в Еленовке, где содержались сдавшиеся плен украинские солдаты и офицеры, в результате которого 53 "азовца" погибли, а еще свыше 70 были ранены, вызвал шквал растерянных комментариев со стороны США. В отличие от Украины, где виновных нашли так же быстро, как и придумали самые нелепые версии ракетного обстрела военнопленных в колонии.

На Украине, естественно, сразу же обвинили в этом ударе Россию. Причем, причины, по которым Россия ударила по колонии называют одна другой смехотворнее. То, дескать, русские запустили ракеты, чтобы скрыть факты истязаний, пыток и даже казней "азовцев" в плену. Хотя на всех видео, которых уже немало в Сети, пленные присутствуют без каких-то увечий и следов насилия, рассказывают о своих преступлениях весьма охотно, каются, понимая, что это их единственный шанс остаться в живых и сдают друг друга с завидной частотой.

Другая версия гласит, что таким способом русские дескать, пытались скрыть воровство при обеспечении военнопленных пищевым довольствием. Настоящий бред умалишенного, но на Украине, где стянуть что-нибудь и обчистить соседа – это традиция благородного "лыцарства", в такое объяснение охотно поверят, потому что сие им понятно.

Третья версия – русские таким способом управились с бунтом, который подняли "азовцы" в колонии, чуть ли не бросившись на прорыв. Тоже бред, потому что такие бунты, которые иногда происходят в тюрьмах по всему миру, в том числе, случаются и в нашей стране, усмиряются вводом тюремного спецназа, а в ходе усмирения используются спецсредства, в крайнем случае, стрелковое оружие или даже (очень редко - !) легкая бронетехника, но вот долбить ракетой по взбесившемуся бараку еще никто никогда не пробовал. Да и расположение большинства тел погибших на кроватях в бараке в момент прилета как-то не очень подтверждает версию бунта. Странный он какой-то, не сидячая забастовка, а лежачий бунт.

Еще более занимательно поведение ответственных лиц за океаном в связи с этой, что уж там, трагедией. Для американцев произошедшее, похоже, стало сюрпризом, настолько несогласованно выступили представители разных ведомств, и настолько беспомощны были их слова.

- Мы видели эти сообщения. Это не то, о чем мы можем говорить отсюда. Это не то, что мы собираемся комментировать. В данный момент мы не собираемся говорить об этом, - ответила на вопросы журналистом на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Это даже не "мне надо уточнить в офисе", чем прославилась ее предшественница Джен Псаки. Это полное отсутствие какой-либо ориентации, даже нетрадиционной, в этих вопросах.

- Мы только недавно увидели свежие данные об этом. Предположительно, был нанесен удар по бараку с украинскими военнопленными, но мы не можем этого подтвердить, поэтому я думаю, что мне нужно воздержаться от комментариев. У нас просто нет достаточной информации, чтобы говорить об этих первых сообщениях, - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома адмирал Джон Кирби.

Но вишенкой на торте стало выступление высокопоставленного представителя военного ведомства США.

- У нас нет никакой точной информации. Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать, - на специальном брифинге объяснил этот представитель Пентагона.

В общем, понять, простить. Они не хотели, это все случайно.

А кто они? Судя по всему, удар по Еленовской колонии принимали все-таки не в США, иначе они бы постарались хоть что-то выдавить из себя, предварительно согласовав позиции. Тогда это чистейшей воды инициатива украинского руководства из Киева.

Хитрее ли черта хохол, как гласит народная мудрость, кстати, украинская, это еще тот вопрос. Но что хитрее американца – несомненно. Как и то, что глупее вороны.

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