"Газпром" перекрыл газ Латвии из-за нарушения условий отбора

Латыши попытались схитрить, но оказались в не очень удобной ситуации Фото: REUTERS

Латыши подхватили украинский вирус "зрадоперемоги". Буквально вчера глава крупнейшего газового оператора страны Latvijas Gaze Айгарс Калвитис похвастался, как им удалось обмануть Россию, требовавшую закупать газ за рубли. Он сообщил, что компания продолжила закупать газ российского производства, но не у "Газпрома", а через посредника, которому платит в евро. И что с того, что дороже, главное – не рублями, не пошли на уступки Путину.

А сегодня с утра "Газпром" сообщил неприятную для Риги новость.

- Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, - гласит красивое такое сообщение в официальном Телеграм-канале компании.

Тактика "возьмем дефицит через заднюю дверь у знакомого грузчика", столь широко распространенная в СССР, не прокатила. А как дышали! С июня поставки российского газа, который очищался от "молекул тоталитаризма", при прохождении, пусть и бумажном, через посредника, только росли. И это на фоне того, что все три прибалтийские республики плюс Польша и Болгария стали самыми активными противниками газа из России, а недавно парламент Латвии принял закон, по которому с 1 января 2023-го запрещается любой импорт топлива из России.

Латыши попытались схитрить, но сейчас оказались в не очень удобной ситуации, потому что все три прибалтийские России, уже пострадавшие от введенных Евросоюзом антироссийских санкций, уже начинают вести себя как крысы в бочке, стремясь откусить от соседа кусочек пожирнее. Так, например, Эстония хочет ввести скидку на транзит угля из Казахстана, чтобы "откусить" этот доходный бизнес у Латвии.

Поскольку сами они практически ничего не производят, то единственные, с чем могут выступить на международном рынке, так это с предоставлением своей инфраструктуры, выстроенной им СССР для транзита товаров других стран. И тут, можно сказать, все разговоры о прибалтийских солидарности и единстве будет отброшены в сторону за ненадобность.

Единственное, в чем они продолжают проявлять свою солидарность, так это в русофобии. Въезжающих на территорию Латвии граждан России начали на границе обязывать подписывать документ с осуждением российской спецоперации на Украине. Об этом портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии, а если кто отказывается его подписывать, то получает отказ в праве на въезд, вне зависимости от статуса.

- Иностранцы, въезжающие в Латвию из России или Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля. Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают спецоперацию России и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии, - говорится в сообщении. - В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии.

По подсчетам, во въезде отказали уже 41 гражданину РФ и 14 белорусам. Одного из российских граждан вынудили подписать этот документ под угрозой аннулирования вида на жительство, хотя он ехал к жене, которая живет в Риге.

Такой опыт очень понравился и соседям в Эстонии, которые предложили ввести данную практику не только у себя в республике, но и на территории всего Евросоюза. Маленькие, гордые и, как оказалось, очень "демократичные" прибалты пытаются найти новую свежую струю, чтобы влить ее в общий поток русофобии, ни на секунду не задумываясь над тем, что подобного рода дискриминация лежит абсолютно вне правового поля, является реинкарнацией самых жестоких гитлеровских практик и полностью противоречит учредительным документам ЕС и его заявлениям в сфере прав человека.

Ну не хотят они газа, пытаются хитрить, так и не надо им давать. Совсем не надо. Тем более, что вдруг они его еще и сами не пропустят, если он откажется при пересечении подписывать документ об осуждении российской СВО на Украине. В конце концов, за русофобию надо платить.

Валежник и кизяки им в помощь.