"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

"Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Латвию на фоне нарушений условий отбора газа прибалтийской страной Фото: REUTERS

Поставки российского газа в Латвию прекращены. Об этом сообщается в телеграм-канале "Газпрома" в субботу, 30 июля 2022 года.

В качестве причины соответствующего решения приводится факт нарушения условий отбора газа прибалтийской страной.

Как ранее писал сайт kp.ru, основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze продолжает закупку российского газа через посредника. Глава компании Айгарс Калвитис признал, что закупка газа продолжается, но оплата происходит не в рублях, а в евро.

Напомним, сейм Латвии поддержал поправки к закону об энергетике, предусматривающие диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение его стратегических запасов. Документом предполагает в том числе запрет на поставки голубого топлива из России. Планируется, что запрет вступит в силу с 1 января 2023 года.