Внук Михаила Шуфутинского переехал из США в Израиль и пишет стебный рэп с квасом и икрой на столе

Внук шансонье - Ной Шуфутинский Фото: Кадр видео

Один из главных шансонье постсоветского пространства Михаил Шуфутинский уважаем во всех кругах. Несмотря на некую маргинальность жанра блатной песни, его зовут на ТВ, в модные дуэты и даже в смелые молодежные ютуб-шоу.

Фото: СОЦСЕТИ

Поэтому вовсе неудивительно, что у такого дедушки вырос передовой внук, тоже увлекающийся музыкой. Еще девять лет назад в Youtube появился ролик, где смуглый Ной Шуфутинский в футболке «Железного человека» и бейсбольной кепке поет с дедушкой знаменитую «Таганку». Уже тогда было понятно, что мальчик тяготеет к американской культуре. Его мама была из США.

Когда-то Ной пел с дедушкой "Таганку" Фото: Кадр видео

А теперь малый повзрослел, ему 22, и он самостоятельно выпускает рэп-музыку. Ной живет в Израиле (где и сам Шуфутинский бывает) и работает под псевдонимом Westside Gravy («Вестсайдский соус» или — игра слов — gravy можно перевести как «нелегальные доходы»).

теперь Ною 22 года, и он самостоятельно выпускает рэп-музыку. Фото: Кадр видео

Имеющий африканскую шевелюру молодой человек выпускает клипы, где фигурируют матрешки, и читает хип-хоп на английском, русском, испанском и иврите иногда на фоне кваса, красной и черной икры, пельменей со сметаной и блинчиков.

Говорят, что в Израиле он борется против бойкота страны и антисемитизмом. На руке Ноя (или Ноаха) тату: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя». Мама парня — афроамериканка с еврейскими корнями. Папа — Антон Шуфутинский, младший сын Михаила Шуфутинского от жены Маргариты, с которой он прожил вместе 44 года (ушла после болезни в 2015 году). Совсем недавно Ной, живший до этого в США (в Сан-Диего, штат Калифорния), репатриировался в Израиль и поселился в Гиват-Ольге, пригороде Хадеры.

Фото: СОЦСЕТИ

У молодого рэпера есть два брата и сестра: 26-летний Дмитрий недавно завершил службу в знаменитой пехотной бригаде ЦАХАЛа «Гивати». 13-летний Захари и 9-летняя Хана живут с родителями в США. Недавно Ной получил первую академическую степень по истории и иудаизму и немного владеет ивритом.

Фото: СОЦСЕТИ

Сам Михаил Шуфутинский родство с Ноем не отрицал и даже упоминал его в комментариях в соцсетях. А парень в свежем интервью признавался, что общается с дедушкой в вотсапе. Теперь от молодого рэпера ждут рэп-версии шлягера дедушки «Третье сентября» — об этом аудитория пишет комментарии под клипами музыканта.

К 22 годам внук Шуфутинского успел выпустить 100 оригинальных композиций, которые можно найти на его канале в Youtube и на различных стриминговых платформах. Например, его песня Hands Up High получила более 900 тысяч прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify.

Фото: СОЦСЕТИ

Музыкант выступал на разогреве у известных в Америке исполнителей хип-хопа Rich The Kid (в Филадельфии) и King Lil G (в Филадельфии и Сан-Диего). Он также принял участие в гастрольном туре ультраортодоксального рэппера Нисима Блэка.