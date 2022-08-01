Наташа Королева закатила истерику после тайного отъезда в США

Певица Наташа Королева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Внезапный отъезд Наташи Королевой из Россию в США вызвал настоящий переполох среди поклонников певицы. Публика переживает, что исполнительница хита "Желтые тюльпаны" купила билет в один конец. В итоге супруга стриптизера Сергея Глушко не сдержалась и разразилась гневной отповедью в адрес сплетников.

Наташа Королева поделилась в блоге видео, на котором она позирует на подоконнике. За окном можно увидеть типичный американский пейзаж с высокими зданиями. "Спасибо, Нью-Йорк! Полетела птичка дальше", - написала 49-летняя исполнительница.

В США давно переехала мать звезды Людмила Порывай. Женщина живет в Майами. Так что вполне вероятно, что Наташа отправилась в гости к родительнице.

Правда, многие посчитали, что звезда уехала из России с концами. Вокалистка не стала церемониться и разнесла слухи о своей эмиграции. "Полное отсутствие самоуважения. Просто хватают что-то, не зная что, и пишут свои извращенные дешевые фантазии, бесцеремонно пытаясь столкнуть людей лбами и дискредитировать человека", - закатила истерику Наташа.

Но на этом жена Тарзана не угомонилась. "Я по профессии артист мирового уровня, с огромной творческой историей, нравится это кому-то или нет. Но это так. И по своей работе мне приходится много ездить не только внутри моей любимой страны, но и за ее пределами. И это нормально. В этом нет ничего предосудительного... А дешевки пишут всякое ...", - раздухарилась Королева.

В настоящее время она обосновалась в Майами. "Мама в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по несколько раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму. Почему у нас сразу начинают придумывать какие-то скандалы, приплетать семейные разборки, измену Родине?" - негодует супруга Тарзана.

По словам Королевой, скоро она вернется в Россию. Ее график расписан на несколько месяцев вперед.