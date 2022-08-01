Ушла из жизни Легенда «Березки», прослужившая в ансамбле 65 лет

Мира Михайловна Кольцова, худрук легендарной "Березки", скончалась на 84-м году жизни. Фото из архива ансамбля «Березка».

В понедельник, 1 августа, не стало легендарной артистки, художественного руководителя – главного балетмейстера Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» Миры Кольцовой

Жизнь Миры Михайловны неразрывно была связана со сценой, с вдохновенным искусством танца, с заботой об исконно народных традициях русской хореографии.

Сразу после окончания хореографического училища при ГАБТ СССР в 1957-м Мира Кольцова начала свою творческую деятельность в Государственном Академическом хореографическом ансамбле «Берёзка».

Она прослужила в нём 65 лет. Сначала - ведущей солисткой. Затем - первым помощником основателя ансамбля, народной артистки СССР, Надежды Сергеевны Надеждиной. А с 1979 года - художественным руководителем и главным балетмейстером коллектива.

Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» - коллектив, признанный национальным достоянием России.

Стиль, созданный в ансамбле – это синтез народного танцевального фольклора и школы классического танца.

А «визитная карточка» артистов - бесшумный и плавный шаг, благодаря которому зрителям кажется, что танцовщицы плывут по сцене.

Мира Кольцова прослужила в ансамбле "Березка" 65 лет. Фото из архива ансамбля «Березка».

Более чем за 70 лет «Березка» стала эталонным олицетворением классической русской культуры танца, получила мировую известность и объездила с гастролями весь мир, неизменно собирая аншлаги.

Достижения Миры Михайловны были не раз отмечены высокими государственными наградами - орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Благодарностью и Почетной грамотой Президента Российской Федерации - за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, за заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.

Также артистка отмечена множеством других наград, орденами и почётными званиями - она народная артистка СССР, Украины, удостоена орденов «Во славу Отечества», «За вклад в культуру» и другими.

На протяжении почти 75 лет «Березка» - визитная карточка страны, национальное достояние России, всемирно известный коллектив, который своим творчеством рассказывает всем, что такое красота по-русски.

КСТАТИ

С 2006-го ансамбль входит в состав Управления делами Президента Российской Федерации.

В этот понедельник Управляющий делами Президента Российской Федерации Александр Колпаков выразил искренние соболезнования семье Миры Кольцовой и всему коллективу ансамбля «Берёзка»:

«Мира Михайловна была выдающимся человеком, артистом с большой буквы и истинным патриотом своей страны. Весь свой безграничный талант она посвятила прославлению культурных традиций России. Мира Михайловна прикладывала много усилий для сохранения и творческого развития всемирно известного ансамбля «Берёзка», который с 2006 года входит в систему Управления делами Президента Российской Федерации. Уверен, что и впредь, с нашей поддержкой, будут продолжаться уникальные русские хореографические традиции прославленного коллектива «Берёзка», заложенные великими балетмейстерами Надеждой Сергеевной Надеждиной и Мирой Михайловной Кольцовой».

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОЩАНИЯ

Церемония прощания с легендарной артисткой пройдёт 3 августа в Светлановском зале Дома Музыки столицы в 11.00 мск.

Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище города Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мира Кольцова - «Комсомольской Правде»:

У меня удивительная судьба - так говорят. И одно место работы за все мои годы жизни

7 марта этого года, накануне Международного Женского Дня 8 марта, выдающая актриса и педагог дала большое эксклюзивное интервью политическому обозревателю Александру Гамову - оно прозвучало в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), а также было опубликовано на сайте KP.RU.

Послушать и почитать беседу с Мирой Михайловной Кольцовой можно прямо сейчас по ссылке.