Подробности загадочной болезни Анатолия Чубайса: Отравление, последствия ковида или побочка от прививки

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ»

Наверное, не очень хорошо так говорить, но опыт жизни в России подсказывает: вряд ли многие обыватели встретили новость о болезни Чубайса с сочувствием и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Напомним, первой о недуге, внезапно настигшем Анатолия Чубайса, в воскресенье сообщила своим подписчикам Ксения Собчак:

- Говорила только что с Авдотьей (женой Чубайса, - Ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги, - написала Ксения в соцсетях. И привела комментарий, который, по ее словам, дал лично Чубайс: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

Постепенно история – не без помощи иностранных СМИ – обросла новыми подробностями. Выяснилось, что Чубайс отдыхал в городе Ольбия в итальянской Сардинии - там он и был госпитализирован после того, как почувствовал внезапное ухудшение самочувствия. Не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

Итальянская пресса даже предполагает, что экс-главу Роснано могли отравить. При этом европейские издания достаточно осторожны. Агентство Reuters уточнило, что предположение об отравлении выдвинули «некоторые СМИ и активисты оппозиции» (российской или иностранной – не уточняется). При этом западные журналисты приводят мнение людей, близких к Чубайсу, которые не верят в версию покушения.

Хотя ход мысли логичен. У отца русской приватизации хватало недоброжелателей - в 2005 году на него даже покушались (неудачно) близ элитного подмосковного дачного поселка Жаворонки, где он в то время жил. Злоумышленники обстреляли кортеж Чубайса и взорвали на дороге мину. Да и сам он не раз говорил, что существует угроза его жизни от некой «радикальной группы».

Тем не менее, версия о ядовитых веществах, похоже, учитывается и отрабатывается - так положено. Как пишут СМИ, комнату, где находился Чубайс, обследовали специалисты в костюмах химзащиты. А Reuters сообщает, что Европейское разведывательное агентство проводит расследование, но результаты пока не раскрываются.

ПАЦИЕНТУ СТАЛО ЛУЧШЕ

Официального диагноза еще нет. Предположение, что это именно синдром Гийена-Барре - редкое аутоимунное заболевание, при котором поражаются нервные клетки - исходит пока только от самого Чубайса и его окружения. А европейские СМИ то, что произошло с бывшим спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями, называют «неврологическим заболеванием».

Тогда откуда же выскочил этот редкий синдром и откуда он мог быть известен Чубайсу? Версий несколько, есть и связанные с ковидом. Например, этот синдром может развиться из-за инфекции верхних дыхательных путей (это может быть как коронавирус, так и грипп). А кроме того, это может быть одним из возможных осложнений на прививку против ковида. Год назад Всемирная организация здравоохранения заявляла, что «изучает случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник назвал болезнь Чубайса «печальной новостью» и пожелал ему «скорейшего выздоровления». А во второй половине дня директор клиники «Матер Ольбия» Марчелло Джаннико уже сообщил, что состояние русского пациента улучшается.

«Ему лучше, мы проводим некоторые рутинные анализы», - сообщил Джаннико итальянскому агентству Adnkronos. При этом он подчеркнул, что не собирается рассказывать прессе о том, какой диагноз поставили Чубайсу.

Ну и ладно - расскажет сам. Или, может быть, Ксения Собчак.

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