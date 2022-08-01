Анатолий Чубайс. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вечером в воскресенье, 31 июля, стало известно, что Анатолий Чубайс оказался в реанимации. Бывший чиновник госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена-Барре». При этом комнату, где жил Чубайс, обследовали специалисты в костюмах химической защиты, сообщил Телеграм-канале «Осторожно, новости».

Из-за чего развивается загадочный синдром, почему он приводит в реанимацию и при чем здесь химзащита? О заболевании, мало известном широкому кругу, медицинский обозреватель kp.ru поговорила с руководителем Неврологического центра им. Б.М.Гехта, врачом-неврологом высшей квалификационной категории, доктором медицинских наук, профессором кафедры нервных болезней Сеченовского университета Диной Меркуловой.

1. Что это за болезнь?

Синдром назван по имени французских врачей Жоржа Гийена и Жана Барре. В 1916 году они опубликовали описание странного недуга, который поражал французских солдат. Бойцы теряли чувствительность в ногах, были парализованы. В среднем через 2 месяца многие выздоравливали.

Позднее ученые выяснили: при синдроме Гийена-Барре поражается миелиновая оболочка периферических нервов. «Как зайцы обгладывают кору на садовых деревьях зимой, губя их. В результате нерв теряет свою функцию», - дает образное описание в своем Телеграм-канале известный врач и телеведущий Александр Мясников. (https://t.me/drmyasnikov/1440)

Уточним: периферическая нервная система это обширная сеть нервных волокон, которые передают информацию от головного и спинного мозга к любой части тела и обратно. Если отказывают какие-то отделы «периферии», человек теряет способность управлять различными мышцами. Перестают работать ноги, руки, возможен паралич мышц глотки. И - самое опасное - отказ дыхательных мышц. Без медпомощи это смерть.

2. Из-за чего развивается синдром Гийена-Барре (СГБ)?

- Как правило, это аутоиммунное заболевание, - поясняет врач-невролог Дина Меркулова. - Когда в наш организм внедряется какой-либо инородный агент (вирус, бактерия и т.д.), иммунная система начинает вырабатывать защитные антитела. Они точно соответствуют трехмерной структуре этого агента - зеркально отражают ее, чтобы крепко присоединиться и нейтрализовать врага.

Так происходит нон-стоп, постоянно. Потому что нас окружает огромное количество вирусов и бактерий. Антитела обеззараживают их. Однако в некоторых случаях, достаточно редко, возникает ситуация, когда 3D-структура инородного агента оказывается очень похожа на мембраны (оболочки) каких-то клеток самого человека. Это может быть оболочка щитовидной, поджелудочной железы. Или периферических нервов, как при СГБ. Тогда организм, справившись с внешними агентами, начинает атаковать уже свои клетки с похожей структурой - потому что принимает их за врага.

- То есть синдром Гийена-Барре запускается после того, как в организм попало что-то инородное. Это может быть отравляющее вещество?

- Чаще всего СГБ развивается после перенесенных инфекций. На фоне пандемии COVID-19 мы видим достаточно большое количество таких пациентов. Но химическое отравление, в принципе, тоже может запустить аутоиммунную реакцию.

СПРАВКА «КП»

Причины - от герпеса до рака

Как сообщается в научно-медицинской литературе, синдром Гийена-Барре может развиваться после или во время таких состояний:

- инфекции верхних дыхательных путей (к ним относятся и ковид, и грипп, и многие ОРВИ);

- различные виды герпетической инфекции (цитомегаловирус, вирус вирус Эпштейна-Барр, герпес 1-го типа и др.),

- микоплазменная инфекция,

- ВИЧ-инфекция,

- некоторые виды рака (в частности, лимфома Ходжкина).

При синдроме Гийена – Барре перестают работать ноги, руки, возможен и паралич мышц глотки. Фото: Shutterstock

3. Что чувствует больной?

Как поясняют врачи, чаще всего через 2-3 недели после перенесенной вирусной инфекции внезапно появляется сильная слабость в мышцах ног. Постепенно теряется чувствительность, развивается паралич.

- Основной тип поражения - восходящий, снизу вверх, - говорит профессор Меркулова. - Это объясняется тем, что у нас в ногах самые длинные периферические нервы, там больше всего миелина (той самой оболочки, которая поражается при СГБ. - Ред.).

В одних случаях болезнь ограничивается параличом нижних конечностей. В других поднимается выше, отмечают медики.

- Дина Мироновна, может ли синдром Гийена-Барре поразить головной мозг, центральную нервную систему?

- Достоверно известно, что СГБ затрагивает только периферическую нервную систему, ЦНС не поражается.

- То есть какие-либо психические нарушения, депрессии у пациентов не развиваются?

- Психологическое состояние может быть очень тяжелым. Представьте себе ситуацию, когда у человека отнимаются ноги и руки.

4. Кто попадает в реанимацию?

- Как правило, это пациенты с тяжелой формой СГБ, у которых начинают отказывать дыхательные мышцы, - поясняет профессор. - Обычно нервы, управляющие такими мышцами, страдают в последнюю очередь, при наиболее массивном поражении.

Однако при своевременной и качественной медпомощи даже у таких пациентов прогноз благоприятный, отмечает невролог. Летальность при СГБ составляет в среднем 5%. У большинства больных через несколько недель нервные волокна самостоятельно восстанавливаются. Примерно 20% людей требуется реабилитация, чтобы снова начать ходить.

5. Как диагностируют СГБ и на какие еще болезни он похож?

По анализу крови, как ковид, синдром Гийена-Барре диагностировать невозможно. Все гораздо сложнее.

- Врачу нужно ориентироваться в первую очередь на клиническую картину, совокупность симптомов, - говорит Дина Меркулова. - Также делается электронейромиографическое исследование (оценивается скорость прохождения сигнала по нервам. - Ред.). Плюс оценка разных показателей по анализу крови. Только по совокупности всех этих методов можно достоверно поставить диагноз.

От редакции: в медицинской литературе отмечается, что симптомы, похожие на СГБ, могут встречаться также при следующих состояниях:

- отравление тяжелыми металлами (свинец, мышьяк);

- отравление промышленными веществами (акриламид, дисульфид углерода, трихлорэтилен, фосфорорганические соединения);

- интоксикация при приеме ряда лекарств;

- невропатии при сахарном диабете, узелковом полиартрите, ревматоидном артрите;

- поражение нервов при онкологических заболеваниях;

- ботулизм.

КСТАТИ

Кто еще болел СГБ

По данным открытых источников синдром Гийена-Барре был диагностирован у таких известных людей, как:

- Маркус Баббель, немецкий футболист, защитник, впоследствии тренер, не раз побеждал в Бундеслиге, был чемпионом Европы.

- Рютаро Аримура, вокалист японской рок-группы Plastic Tree.

- Тони Бенн, британский политик, писатель и автор дневников, занимавший пост министра в 1960-х и 1970-х годах.

- Висенте Фернандес, мексиканский певец и актер.

- Энди Гриффит, американский актер.

- Скотт Маккензи, американский певец и автор песен.