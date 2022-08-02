Деньги считают роботы, а дроны доставляют контейнеры с ценностями в отдаленные точки: как работают современные инкассаторы Сбера

Старший управляющий директор и директор департамента Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко.

1 августа отмечается Всероссийский день инкассации — профессиональный праздник работников этой сферы. Торжество отсылает нас в 1939 год — тогда при Госбанке СССР создали службу инкассации. В честь праздника поговорили со старшим управляющим директором и директором департамента Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексеем Пономаренко.

НАСТОЯЩЕЕ БРАТСТВО

— Алексей Петрович, поздравляем всю команду инкассаторов Сбера с профессиональным праздником. Что из себя представляет сегодня эта структура? Какие задачи она решает?

— Спасибо за поздравления, обязательно передам коллегам. Наша служба инкассации — крупнейший национальный перевозчик ценностей. У нас работает уникальная команда профессионалов, которая обеспечивает безопасность и надежность перевозки, а также хранения порученных клиентами средств.

Используются новейшие технологии и специальное оборудование. В основе нашей работы — общие этические и моральные ценности. Мы ответственны не только перед банком и клиентами, но и друг перед другом. В коллективе во главе угла — опора на взаимовыручку и поддержку, помноженная на высокий профессионализм. Этим вопросам уделяем повышенное внимание.

К нашим инкассаторам в банке особое отношение. Их любят и уважают. Не только, потому что они сильные и надежные люди, работа которых сопряжена с риском. Инкассаторы всегда готовы прийти на помощь. Множество примеров по всей стране. Спасают жителей во время наводнений, пожаров, развозят пожилым людям пенсии во время пандемии, сегодня помогают коллегам из приграничных регионов. Настоящее братство, и даже больше — семья.

— Как обеспечиваете высокий уровень профессионализма сотрудников инкассации?

— Многие ребята пришли из силовых структур, побывали в горячих точках, имеют награды. Инкасаторы всегда готовы к нештатным ситуациям. На обучении отрабатывают негативные сценарии, которые могут возникнуть на маршрутах. Наши коллеги умеют распознать слежку за спецавтомобилем и знают, как действовать при вооруженном нападении. Все это достигается путем постоянных тренировок. Мы постоянно нацелены на повышение качества наших услуг, проактивное развитие службы.

ОТБИТЬСЯ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ, ПОТУШИТЬ МАШИНУ И СПАСТИ ДЕНЬГИ

— Должно быть, ваши инкассаторы помимо своих основных обязанностей постоянно тренируются?

— Разработана комплексная программа подготовки. Включает специальные обучающие модули. Тренировки с моделированием нештатных ситуаций. Проводим и в специальных виртуальных тирах, и с использованием VR-тренажеров. Конечно, виртуальные технологии не могут заменить настоящий полигон.

— Есть у инкассаторов Сбера свои соревнования?

— Ежегодно проходят конкурсы профессионального мастерства и общебанковские соревнования сотрудников инкассации и охраны. Собираем лучших коллег, прошедших отбор у себя в регионах. Дисциплин много: практические стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Не только в тире. Например, с эвакуацией условного раненого и оказанием ему первой помощи. Инкассаторские бригады проходят эстафеты на спецавтомобилях с имитацией прокола колеса, «нападением» преступников, «пожаром» транспортного средства. А еще нужно успеть принять выручку от условного клиента и загрузить ее с соблюдением всех требований в спецконтейнеры, а потом еще «обслужить» банкомат.

Конечно, силовая подготовка, мастерство управления спецавтомобилем, включая фигурное вождение и управление машиной в сложных дорожных условиях.

На соревнованиях этого года, которые прошли в июне в Нижнем Тагиле, новшеством стал командный триатлон. Это бег, физические упражнения, стрельба. Оценивали не только скорость, но и правильность выполнения элементов. Очень красочное зрелище с командными и личными первенствами — крупнейшее корпоративное соревнование подобного рода. Постоянно держим себя в тонусе и одновременно задаем тон всей команде Сбера.

— Первый вопрос, который интересует обывателя: расскажите про какой-нибудь криминальный эпизод.

— Очень чувствительная для нас тема. Наши люди достойно выполняют свой служебный долг, обеспечивая сохранность доверенных средств. Нападения на инкассаторов редки, но все-таки случаются. Иногда случаются настоящие трагедии.

Всю страну облетела новость о нападении на наших ребят в августе 2015 года в Башкортостане: при инкассации банкомата преступники плеснули в них бензином и подожгли. Один коллега, заслоняя напарника, погиб. За выжившего парня переживал весь банк — вылечили!

Ребята получили правительственные награды, только один — посмертно. Деньги похищены не были. Этот подвиг — отражение верности профессии и банку. Но все равно нам очень больно. Делаем максимум, чтобы повысить защищенность инкассаторов. Все нападения на наших инкассаторов раскрыты. Преступники найдены и осуждены.

УМНЫЕ КАМЕРЫ И СМАРТ-КОНТЕЙНЕРЫ

— В стране и в Сбере в частности активно внедряют цифровые технологии, онлайн-сервисы. Инкассацию новации затрагивают?

— Прогресс службы, повышение ее качества и значимости в глазах клиентов связаны с интеграцией современного цифрового инструментария и искусственного интеллекта. Технологиям в помощь: от определения оптимальных маршрутов инкассации и алгоритмов загрузки банкоматов, до обработки видео с регистраторов, установленных на спецавтомобилях.

— То есть вы обучаете машинный алгоритм анализировать трансляцию с камеры в прямом эфире?

— Системы в реальном времени оценивают внешние угрозы, предупреждают о потенциальной опасности, контролируют соблюдение сотрудниками требований безопасности. В наших кассово-инкассаторских центрах при пересчете и упаковке денежных средств задействованы роботы, а для доставки ценностей по удаленным точкам мы можем использовать дроны.

— Сегодня в два клика можно переводить друг другу большие суммы. А инкассация кажется, чем-то долгим…

— Тщательно изучаем запросы клиентов. К примеру, для малого и среднего бизнеса важно как можно быстрее получить доступ к оборотным средствам. С момента, когда средства передаются инкассатору, до реального зачисления на счет клиента проходит минимум времени. В удобное для бизнеса время приезжает инкассатор. Деньги ему передаются в специальном сейф-пакете. Сотрудник считывает с него штрихкод — деньги мгновенно зачисляются на счет, причем в любом банке. Есть возможность самоинкассации: зачисления на счет через банкомат или терминала.

— А есть ли ноу-хау непосредственно в оборудовании инкассаторов?

— Новшества внедряются постоянно. Мы давно отказались от инкассаторских сумок. Используем вместо них смарт-контейнеры, в которых перевозимые купюры при доступе злоумышленников окрашиваются спецкраской. Сейчас тестируем новый контейнер — полностью отечественного производства. У нас есть смарт-автомобили: если машина поедет не по маршруту, то доступ к перевозимым ценностям блокируется. Начинаем собственное производство инкассаторского электромобиля и тем самым вносим вклад в реализацию ESG-стратегии банка. Подобных примеров еще много.

— Еще раз поздравляем с праздником. Вам и вашим коллегам успехов в работе и, как у вас говорят, безопасных маршрутов.

— Спасибо. Уверен, что выполним все наши планы и наша инкассаторская команда внесет достойный вклад в работу Сбера и его партнерских структур на благо наших клиентов.