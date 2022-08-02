Россияне верят, что Солнце вращается вокруг Земли. Успокаивает одно - американцы еще дурнее

Это нужно запомнить: Земля вращается вокруг Солнца. Фото: Shutterstock

Николай Коперник, который более 500 лет назад доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, сегодня сильно бы огорчился. Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 35 процентов россиян уверены в обратном – в том, что Солнце вращается вокруг Земли.

Очевидно, что об устройстве Солнечной системы – о её гелиоцентрической сущности, простите уж за то, что умничаю, этим 35 процентам никогда не рассказывали. Да и сами они не интересовались.

Прежде уровень астрономической грамотности был чуть выше. В 2017 году ошибочных взглядов придерживались лишь 25 процентов жителей нашей страны.

Камень Ики: на гальке изображен человек верхом на динозавре. Рисунку более 500 лет.

Немного успокаивает то, что американцы еще дурнее. В то, что Солнце вращается вокруг Земли, стабильно верят 40 процентов населения США.

Кстати, примерно пятая часть россиян опрошенных социологами, полагают что первые люди и динозавры жили в одно время. Но это, положа руку на сердце, как говорится, нельзя считать признаком исторической неграмотности. Соседство наших предков и ящеров и в самом деле не исключено. Об этом читайте в нашем материале, в котором упомянуты наскальные рисунки, барельефы в старинных храмах и так называемые камни Ики – очень древние, на которых изображены люди и динозавры.