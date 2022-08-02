Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
2 августа 2022 12:24

Раскрыты три способа, которыми американцы контролируют все запуски HIMARS на Украине

Политолог Подберезкин назвал три способа, которыми американцы контролируют HIMARS
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Политолог Подберезкин назвал три способа, которыми американцы контролируют HIMARS

Политолог Подберезкин назвал три способа, которыми американцы контролируют HIMARS

Фото: REUTERS

У НАТО есть как минимум три способа проконтролировать использования «Хаймерсов», заявил в эфире радио "Комсомольская правда" директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

- Во-первых, точные удары невозможно наносить без определения топографической привязки, без точного определения координат, - говорит эксперт. - А это, как говорится, на совести американцев. Они сами лично дают эти координаты (в режиме онлайн).

Как отмечает Подберезкин, это касается не только атак с помощью «Хаймерсов», а вообще любого вида вооружений.

- Даже координаты целей для 120-мм минометов украинцы получают на блюдечке от США, - уверяет эксперт.

НАТОвцы не просто дают точные координаты цели, но и ведут ракету с момента пуска, до момента попадания. Это еще одна возможность контролировать как используются системы. И не знать, куда летит ракета, они просто не могу.

- И в-третьих, во всех американских системах, тем более новых, существуют, так называемые «закладки». Они гарантируют, что их оружие не будет использовано против них самих, - объясняет профессор. - Другими словами, любая система, даже не очень сложная, контролируется Соединенными Штатами (как и любой мало-мальски современный телевизор).

Получается, что США в конфликте на Украине уже не просто наблюдатели, переговорщики и поставщики оружия.

- Я бы сказал, что они даже не не просто участники конфликта, а его организаторы, - заключает Алексей Подберезкин. - Но стоит сказать, что они никогда себя и не называли наблюдателями. Они прямо сразу сказали, что будут помогать, вплоть до той самой «границы личного неучастия» - они формулируют свою позицию.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинский генерал признался: Англия и США уже воюют против России

Цели для американских ракетных систем HIMARS украинские военные согласовывают с Лондоном и Вашингтоном (подробности)

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: НовостиУкраинский кризис