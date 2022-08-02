Раскрыты три способа, которыми американцы контролируют все запуски HIMARS на Украине

Политолог Подберезкин назвал три способа, которыми американцы контролируют HIMARS Фото: REUTERS

У НАТО есть как минимум три способа проконтролировать использования «Хаймерсов», заявил в эфире радио "Комсомольская правда" директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

- Во-первых, точные удары невозможно наносить без определения топографической привязки, без точного определения координат, - говорит эксперт. - А это, как говорится, на совести американцев. Они сами лично дают эти координаты (в режиме онлайн).

Как отмечает Подберезкин, это касается не только атак с помощью «Хаймерсов», а вообще любого вида вооружений.

- Даже координаты целей для 120-мм минометов украинцы получают на блюдечке от США, - уверяет эксперт.

НАТОвцы не просто дают точные координаты цели, но и ведут ракету с момента пуска, до момента попадания. Это еще одна возможность контролировать как используются системы. И не знать, куда летит ракета, они просто не могу.

- И в-третьих, во всех американских системах, тем более новых, существуют, так называемые «закладки». Они гарантируют, что их оружие не будет использовано против них самих, - объясняет профессор. - Другими словами, любая система, даже не очень сложная, контролируется Соединенными Штатами (как и любой мало-мальски современный телевизор).

Получается, что США в конфликте на Украине уже не просто наблюдатели, переговорщики и поставщики оружия.

- Я бы сказал, что они даже не не просто участники конфликта, а его организаторы, - заключает Алексей Подберезкин. - Но стоит сказать, что они никогда себя и не называли наблюдателями. Они прямо сразу сказали, что будут помогать, вплоть до той самой «границы личного неучастия» - они формулируют свою позицию.

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