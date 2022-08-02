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Политика2 августа 2022 5:19

Военная разведка Украины сообщила о консультациях с США перед ударами HIMARS

Представитель структуры утверждает, что американцы могут отменить обстрел, если недовольны выбором цели
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские военные сообщают американцам о целях перед ударами РСЗО HIMARS

Украинские военные сообщают американцам о целях перед ударами РСЗО HIMARS

Фото: REUTERS

Перед нанесением ударов реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS украинские военные сообщают Соединенным Штатам о цели, которую планируется обстрелять. Об этом сообщил в интервью Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, на уровне таких консультаций американцы могут отменить нанесение ударов, если они недовольны выбором цели.

Скибицкий подчеркнул, что украинская разведка "хорошо сотрудничает" с коллегами из Британии, но затруднился ответить на вопрос, использует ли Киев снимки британских спутников в ведении боевых действий.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Напомним, следственный изолятор в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные, был обстрелян при помощи установок HIMARS. На месте обстрела обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS. В результате ударов по объекту погибли 50 человек. Ранения получили 73 украинских пленных.