Только 6% россиян считают, что лучше отдавать детей-сирот родителям-иностранцам, чем растить в детдоме

Гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять и брать под опеку детей-сирот из России. Фото: Андрей КАРА

Гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять и брать под опеку детей-сирот из России. Такой законопроект накануне был внесен на рассмотрение в Госдуму. Как оказалось, большинство россиян такую инициативу поддерживают. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Почти половина респондентов заявили, что отдавать российских детей в другие страны небезопасно, к ним там могут плохо относиться не только сами опекуны, но и общество в целом. С такими аргументами 45% опрошенных отметили, что лучше уж пусть сироты растут и воспитываются в детских домах на родине.

«А что, если они (опекуны-иностранцы – прим. ред.) будут издеваться над русскими детьми и калечить их только потому, что они русские? Эти страны ненавидят Россию и ее людей. Так что лучше не стоит им отдавать наших детей», - делится своим мнением участник опроса.

«Это вообще, я считаю, преступление, отдавать детей в другие страны. Ребенок и так обделен материнской любовью и в впереди его ждет неизвестно какое будущие», - говорит другой.

Еще 13% опрошенных выразили опасения, что западные опекуны с их менталитетом и взглядами на жизнь могут испортить российских детей, привить им ложные ценности. В России, хоть и в детских домах, дети смогут вырасти нормальными людьми со светлым будущим, уверены респонденты.

32% участников исследования добавили, что было бы куда полезнее, если бы в России появился законопроект о поощрении российских семей, которые берут под опеку детей-сирот. Россияне уверены, что проблему с сиротами можно было бы решить своими силами, если бы государство и региональные власти больше помогали родителям, которые берут на воспитание ребенка.

А вот идею, что для сирот лучше семья из-за границы, чем никакой, разделяют только 6% опрошенных. Лишь малая доля респондентов выразила убеждение, что не все иностранцы – ужасные люди, и есть те, кто действительно хочет позаботиться о приемном ребенке.

Оставшиеся 4% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,3 тысячи человек.