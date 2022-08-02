Путин назвал одну из «болевых точек» России

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. Фото: Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Собственно, с того, что работа с твёрдыми бытовыми отходами у нас в стране — одна из болевых точек - Путин и начал встречу. Он отметил, что этот вопрос касается качества жизни миллионов людей. «Это и социальные вопросы, и экономические одновременно», - отметил российский лидер.

Главное, чем занимается РЭО - они создают инфраструктуру, которая позволит мусор собирать, сортировать, перерабатывать и утилизировать. Почти во всех регионах уже появились операторы, которые пытаются эти планы претворить в жизнь. Правда пока свалок меньше не станет (на данном этапе это просто невозможно), но уже к 2030 году половина мусорной реформы должна быть пройдена. Вот тогда мы должны будем перерабатывать уже половину собранного мусора. Пока же до этих цифр далеко:

- Утилизация, то есть переработка, составляет 11,6 процента. Это на 5,4 процента, превышает показатели, - отметил Буцаев.

Для достижения нужных показателей, компании нужны инвестиции. Буцаев оценил их в 500 миллиардов рублей. Но, чтобы облегчить бюджету финансирование, Российский экологический оператор впервые разместил на рынке свои облигации. И они пользуются популярностью.

- Среди наших финансовых институтов высокий спрос на подобного рода инструменты, - отметил директор РЭО.

- На сколько вы разместились? - поинтересовался Путин

- Мы зарегистрировали выпуск на первые 100 миллиардов. Честно говоря, очень хороший спрос со стороны финансовых институтов. Мы получаем от 4,5 до 5,5 процентов эффективной ставки для заёмщика. Таких дешёвых денег в отрасли не было никогда.

- Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях, - резюмировал президент.

Ещё один важный вопрос — воспитательный. Путин неоднократно говорил, что мусорную реформу должно сопровождать просвещение, потому что на систему очень влияет именно поведение россиян. Причём воспитывать будут не только простых граждан, но и производителей разных масштабов. Для них существует экосбор, но пока денег он приносит довольно мало:

- Против 200 миллиардов, которые мы собираем по тарифу граждан, мы собираем только пять миллиардов в качестве экосбора. К сожалению, это напрямую влияет, естественно, на возможность окупить достаточно дорогие объекты, связанные с утилизацией, - констатировал Денис Буцаев.

Чтобы исправить ситуацию, он предложил немного поменять законы, чтобы недобросовестные предприятия можно было все-таки привлекать к ответственности. Оказывается, бизнес занимается поддельными отчетами об утилизации.

- У нас есть предприятия, которые при наличии мощностей на 50 тысяч тонн перерабатывают 200 и 300 тысяч тонн, выписывая, «липовые» акты, по которым предприятия могут потом не платить, - пожаловался гендиректор экооператора.

А вот практику экологического сбора наоборот будут расширять, заявил Буцаев:

- Экосбор это не налог, он не собирается, чтобы потом перераспределить эти деньги на другие цели. Он идет для выплат только профессиональным участникам рынка. Это система, которая зарекомендовала себя лучше всех в мире.