16-летняя дочь Анны Плетнёвой станет второй солисткой «Винтажа»

16-летняя Маруся, дочь Анны Плетневой Фото: СОЦСЕТИ

Анна Плетнёва и ее 16-летняя дочь Маруся давно уже стали звёздами соцсетей. Блогеры заметили, что солистка группы «Винтаж» и ее наследница очень похожи на другую знаменитую пару «мамы и дочки»-Монику Белуччи и Деву Кассель. Такие же эффектные брюнетки и с похожей судьбой. Дочь Анны Плетнёвой, как и Дева Кассель, стремится к публичности. Правда голливудская наследница ищет себя в модельном бизнесе, а дочь Анны Плетнёвой пошла по стопам мамы, поёт. Ролики с музицированием девушки набирают неплохие просмотры в соцсетях.

Анна Плетнева Фото: СОЦСЕТИ

Видимо, поэтому Анна Плетнёва решила сделать сюрприз поклонникам, представить свою дочь в качестве второй солистки группы «Винтаж». Дебют юной звезды состоится в рамках шоу, посвящённого 15-летию легендарного коллектива на сцене LiveFest Summer.

Напомним: фестиваль пройдёт 12, 13 и 14 августа в Сочи на новой площадке «Газпром Альпика».

Маруся, дочь Анны Плетневой Фото: СОЦСЕТИ

Помимо обновлённого «Винтажа», там выступят и другие знаменитости:

БАСТА, Мари Краймбрери, Ёлка, Дава,

Ида Галич, Artik&Asti (Севиль) и многие другие.

Второй день фестиваля, 13 августа, объявлен «семейным».

Главной «фишкой» этого дня станет корнер дворца бракосочетаний Love is Life. Впервые в России, как в каком-нибудь Лас-Вегасе, зрители смогут пожениться на Красной поляне под живое выступление любимых звезд.

Как уже писала «КП», LIVE FEST SUMMER возвращается после вынужденного перерыва. В прошлом году фестиваль был отменён из-за карантина, а в этом продлится три дня.