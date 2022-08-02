Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Самой известной войной, которая вспыхнула из-за женщины, была Троянская. Ее, как известно, спровоцировала Елена Прекрасная. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, отправившаяся с провокационным визитом в Тайвань, с Еленой вряд ли сможет тягаться уже хотя бы по причине своего возраста – мадам спикеру 82 года. Также мифическая Елена о войне и не помышляла, а вот Пелоси, наплевав на настойчивые рекомендации Белого дома и Пентагона в Тайвань не ездить, вполне может стать катализатором одного из самых кровавых военных конфликтов современности – в Пекине неоднократно предупреждали, что поездка американского политика может иметь непредсказуемые последствия.

Пост спикера Палаты представителей – третий по важности в политической вертикали Америки. В случае, если президент и вице-президент США по тем или иным обстоятельствам не смогут управлять государством, до ближайших выборов президентскими полномочиями будет обладать спикер.

У Пелоси – итальянские корни. Ее отец, Томми Д`Алесандро был членом Конгресса и мэром города Балтимор. Позднее мэром Балтимора стал и брат Пелоси, Томас.

Школьное фото Нэнси Пелоси Фото: СОЦСЕТИ

Она замужем за бизнесменом, У них пятеро детей. В политику Пелоси пришла сравнительно поздно – в 47-летнем возрасте. Настаивает, что что не делала этого до тех пор, пока не закончили колледж все дети.

Когда-то из главных ее финансовых спонсоров была винодельня E & J Gallo Winery, обеспечивающая четверть от всех поставок вина на внутренний рынок США. Сегодня у Пелоси есть два собственных виноградника в Калифорнии.

Пелоси – первая в истории США женщина-лидер парламентского большинства и первая женщина-спикер Палаты представителей Конгресса.

Юная Нэнси Пелоси и Джон Кеннеди. Фото: СОЦСЕТИ

В политических кругах ее считают «грозной силой Демократической партии», поскольку именно ей удается собирать больше всех пожертвований на нужды демократов. Также только Пелоси удалось заставить однопартийцев, заседающих в возглавляемой ею Палате представителей, голосовать в соответствии с партийной линией. По этому показателю Пелоси добилась невиданных ранее успехов – в 88% случаев сенаторы-демократы голосуют солидарно.

В 2018 году произнесла самую длинную за все время существования Палаты речь – Пелоси не сходила с трибуны 8 часов. В тот день сенаторы обсуждали снятие ограничений на расходы бюджета.

Терпеть не может Трампа. В 2019 году сделала все для того, чтобы тогдашний президент США отменил свое выступление в Палате представителей, а годом позже, когда оно все же состоялось, не пожала ему руку, как того требовал протокол, а по окончанию выступления демонстративно порвала текст его речи.

В самом начале пандемии COVID-19 отрицала серьезность, которую таит в себе коронавирус. Затем ратовала за введение жесточайших ограничений, которые сама же и нарушила, тайно посетив парикмахерскую до того, как предприятиям сферы обслуживания разрешено было открыться.

Нэнси — набожная католичка. Но архиепископ Сан-Франциско, в котором живет Пелоси, отлучил ее от святого причастия из-за ее поддержки права женщин на аборты.

Пелоси – сладкоежка. Она требует, чтобы в ее офисе всегда были шоколадные конфеты определенной марки. Не пьет кофе и чай, предпочитая теплую воду с лимоном.

Пол и Нэнси Пелоси – миллионеры. Их состояние оценивается в $150 миллионов. Основную часть прибыли чета получила именно в те годы, когда Нэнси находилась у руля власти. СМИ не раз находили странные совпадения – Пол Пелоси продавал или покупал пакеты акций тех или иных компаний за несколько дней до того, как в Палате представителей начинали обсуждать определенные законы.

Ее главное хобби – разгадывание особо сложных кроссвордов, публикуемых в The New York Times.

Ярая русофобка. Несколько дней назад обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием объявить Россию «государством-спонсором терроризма». В противном случае такой декларативный документ примет, по ее словам, Конгресс.

Уже объявила о том, что намерена переизбраться на очередной срок.

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