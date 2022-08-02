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В мире2 августа 2022 18:43

Геннадий Онищенко прокомментировал состояние Байдена: Нельзя два раза в месяц болеть ковидом

Академик РАН, экс-главгоссанврач России поговорил с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым о повторном положительном тесте президента США на коронавирус
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Фото: Иван МАКЕЕВ

-…Геннадий Григорьевич, из США новости не очень хорошие. У Байдена начался кашель, и он себя стал хуже чувствовать. Что вы посоветуете американским коллегам?

- Ну, советовать трудно, не зная картины.

То, что у него ухудшение произошло, к сожалению, - это ожидаемо. Потому что два раза в месяц заразиться коронавирусом - это надо еще суметь.

У президента США есть профессиональные врачи (и это без всяких натяжек), они с ним разберутся.

Но то, что он (я повторюсь) в течение месяца дважды заражается, это плохо.

Это говорит о том, что у него очень низкий уровень… сопротивляемости организма. Ну, прежде всего, иммунная система изношена.

Ситуацию осложняет, наверное, и то, что первый раз все-таки не долечился.

Это - когда было первое заражение у него.

Разберутся мои коллеги, и пусть он выздоравливает.

- А коллегам все-таки что вы посоветуете, американцам?

- Ну, как я могу им что-то советовать, если они перед ним стоят, а мы с вами находимся в 6 тысячах километров от него? Что можно советовать, кроме общих рассуждений? Советовать мы им ничего не будем, но, памятуя наш предыдущий разговор, скажем, что здоровье Байдена и его быстрое излечение – это не только его проблема, и не только проблема Соединенных Штатов.

Байдену нужно быть здоровым. Потому что, кроме него, даже с его нынешним состоянием, никто в США не способен и не сможет принимать более-менее адекватных решения.

… А обстановка в мире очень сложная.

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