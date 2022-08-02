Тест Байдена на коронавирус снова оказался положительным

У Байдена положительный тест на ковид и легкий кашель. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается в отчете лечащего врача американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

В отчете говорится, что несмотря на положительный тест на COVID-19, анализ крови Байдена, сатурация, давление и другие параметры остаются в норме. Из симптомов заболевания присутствует только легкий кашель, отметил доктор O`Коннор.

Сообщается, что Байден продолжает соблюдать режим изоляции.

Напомним, у Джо Байдена нашли коронавирус после того, как он рассказал о своем онкологическом заболевании из-за загрязнения окружающей среды. Заразившийся коронавирусом Байден сильно охрип. Позже Байден стал объектом издевок со стороны комиков, когда запутался в названии препарата, которым лечился от коронавируса.

После пяти дней строгого карантина Байден сообщил, что прекрасно себя чувствует после выздоровления от коронавируса, но 1 августа он вновь сдал положительный тест на ковид.