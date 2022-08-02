Геннадий Онищенко прокомментировал состояние Байдена: Нельзя два раза в месяц болеть ковидом

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

-…Геннадий Григорьевич, из США новости не очень хорошие. У Байдена начался кашель, и он себя стал хуже чувствовать. Что вы посоветуете американским коллегам?

- Ну, советовать трудно, не зная картины.

То, что у него ухудшение произошло, к сожалению, - это ожидаемо. Потому что два раза в месяц заразиться коронавирусом - это надо еще суметь.

У президента США есть профессиональные врачи (и это без всяких натяжек), они с ним разберутся.

Но то, что он (я повторюсь) в течение месяца дважды заражается, это плохо.

Это говорит о том, что у него очень низкий уровень… сопротивляемости организма. Ну, прежде всего, иммунная система изношена.

Ситуацию осложняет, наверное, и то, что первый раз все-таки не долечился.

Это - когда было первое заражение у него.

Разберутся мои коллеги, и пусть он выздоравливает.

- А коллегам все-таки что вы посоветуете, американцам?

- Ну, как я могу им что-то советовать, если они перед ним стоят, а мы с вами находимся в 6 тысячах километров от него? Что можно советовать, кроме общих рассуждений? Советовать мы им ничего не будем, но, памятуя наш предыдущий разговор, скажем, что здоровье Байдена и его быстрое излечение – это не только его проблема, и не только проблема Соединенных Штатов.

Байдену нужно быть здоровым. Потому что, кроме него, даже с его нынешним состоянием, никто в США не способен и не сможет принимать более-менее адекватных решения.

… А обстановка в мире очень сложная.