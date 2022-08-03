Выступившая с флагом Украины Лайма Вайкуле заработала за год в России 390 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поступок Лаймы Вайкуле, которая вышла на сцену в Латвии, размахивая желто-синим флагом в поддержку Украины, ее российские поклонники восприняли как предательство. Много лет латвийская звезда была обласкана вниманием и деньгами нашей публики, здесь ей были открыты все двери. Однако, любовь зрителя Лайма не оценила. "Заработала у нас на безбедную старость в Европе, теперь можно не церемониться", - пишут в Сети оскорбленные россияне.

Между тем, Лайма Вайкуле и по сей день продолжает вести дела в России, заколачивая баснословные миллионы. Так, ООО "Лайма-Люкс Рус", которой артистка с 2000 года владеет напополам с партнером, кроме Москвы, имеет представительства еще в четырех городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре. Фирма занимается продажей косметики, аксессуаров, мебели для салонов красоты и оказывает услуги в "построении бренда". Сотрудничает с национальным чемпионатом "Молодые Профессионалы" (Worldskills Russia), а кроме того, обучает специалистов в собственной Академии парикмахерского искусства.

- Хорошо известная компания в России, Латвии, Литве и Грузии с репутаций надежного партнера. Аристократический вкус и тонкое чувство прекрасного, - рекламирует свои услуги "Лайма-Люкс Рус".

Как выяснил сайт kp.ru, дела у компании идут в гору. Только за прошлый год детище Вайкуле показало выручку в 390 млн рублей. И это не предел. Так, за 2014 год, когда Крым вошел в состав России, Лайма, несмотря на всё своё осуждение, получила доход в 453 млн рублей. Похоже, при всей своей антироссийской позиции останавливаться на достигнутом звезда не намерена: в конце мая 2022 года ООО "Лайма-Люкс Рус" получило новую лицензию на право заниматься фармацевтической деятельностью.

Напомним, в 2018 году Лайма Вайкуле угодила в жуткий скандал, когда неожиданно заявила: на гастроли в Крым она не поедет даже за самые умопомрачительные гонорары. Мол, она уважает мнение Европы по данному вопросу. Тогда политики и коллеги по российскому шоу-бизнесу резко осудили певицу: говорили, что Вайкуле решилась на подобные заявления, чтобы не лишиться европейских заработков. Возможно, и сейчас Лайма Вайкуле вновь попробует усидеть на двух стульях, ведь она по-прежнему дает концерты и корпоративы не только в Латвии, но и в соседних странах.