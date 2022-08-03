Скачущая с украинским флагом Вайкуле долгие годы копила ненависть к россиянам

Лайме Вайкуле припомнили скандальное заявление про Крым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россияне всегда отличались добротой и состраданием по отношению к ближним. Узнав, что у Лаймы Вайкуле рецидив рака груди, поклонники певицы принялись молиться за ее скорее исцеление. Кто-то даже предлагал начать сбор денег на лечение. С каждым днем ряды сочувствующих пополнялись. И какого же было разочарование поклонников, когда их любимица в них смачно плюнула.

Вторые сутки россияне обсуждают скачущую с украинским флагом наперевес Лайму Вайкуле. Такого удара поддых народ никак не ожидал. Ведь многие помнят, как в 2018 году артистка русский Крым категорически не признавала. Она завляла, что не поедет на гастроли на полуостров даже за самые умопомрачительные гонорары.

"Пора объявлять Вайкуле персоной нон грата!", "Сами ее кормим, а она помоями нас же и поливает... Не покупать билеты на ее концерты, ограничить концертную деятельность по времени и территории, а когда с голоду пухнуть начнет, тогда и «запоет» по другому, "Продажная Лайма", - делились фолловеры эмоциями четыре года назад.

В ответ тогда Лайма заявляла, что россияне звери. Мол, посмели критиковать ее за высказывания о Крыме.

Впрочем, скандал удалось замять, певицу простили. Ей даже забыли эту подлую выходку. Однако, как выяснилось, свою ненависть к россиянам она копила годами. А теперь взяла, да и плюнула в сторону России.

Исполнительница хита "Вернисаж" учинила дикие пляски с украинским флагом на сцене. Поведение Вайкуле многие посчитали форменным предательством. На этот раз манерную блондинку вряд ли простят. "Забыла чей хлебушек жрала!", "Сидела же тихонько. По старости мозги видно усыхают и забывают, кто им имя дал!" - гневается простой люд.

Лайма по национальности является латышкой. Свое отношение к слухам о русофобии ближайшая подруга Аллы Пугачевой высказала еще три года назад в интервью Ирине Шихман в YouTube-шоу "А поговорить?". "К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как к латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли, что к русским плохо относятся", - отмечала тогда Вайкуле.

Сейчас эти слова вокалистки снова всплыли на фоне всех происходящих событий. Видимо, она позабыла про паспорта не граждан с пометкой, а также о том, что не латышам запрещено голосовать и занимать госдолжности.