По Алине Кабаевой нанесли подлый удар

Власти США ввели санкции против Алины Кабаевой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США ввели санкции против Алины Кабаевой. Олимпийская чемпионка фигурирует в списке, опубликованном на сайте Министерства финансов страны.

Алина Кабаева вновь попала под западные санкции. На этот раз в США. Американцы грозились, что представят новый пакет санкций, чтобы сдержать Россию. Ограничения предусматривают заморозку активов, в случае если они имеются. Звезде спорта также запрещено въезжать на территорию страны.

Ранее гимнастка была занесена в черный список Великобритании, Канады а также Евросоюза. Сама чемпионка не комментирует подлые выпады в свой адрес.

Ее больше заботит притеснение российских спортсменов на международных соревнованиях. "Они не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов", - высказалась Алина Маратовна.

Олимпийская чемпионка уверена, что не стоит проецировать политику на другие сферы общественной жизни. "Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Теперь это перестали скрывать. Их «забота» о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт", - заявила она.

Звезда уверена, что чиновникам международного уровня выгодно избавляться от российских спортсменов, которые по праву считаются сильнейшими в мире. "Вы так старались унизить россиян, запретили наши символы, флаг и гимн. На всех соревнованиях рассматривали российских спортсменов под микроскопом. За три молекулы, которые ни на что не влияют, тут же отстраняли их от соревнований. А мы все равно побеждали! Россия была, остается и будет великой спортивной державой. Вы ничего не сможете с этим сделать... Я думаю, что мы переживем все запреты", - отмечала Кабаева.