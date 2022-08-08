Контроль скорости никому не помешает!

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По мнению Дмитрия Давыдова, автора проекта «20 идей по развитию России», необходимо срочно исправлять ситуацию.

ПРЕВЫШЕННАЯ СКОРОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ?

К сожалению, систематическое нарушение скоростного режима является нормой жизни для многих россиян. При ДТП зачастую именно скорость определяет тяжесть повреждений. Да, сейчас повсюду (особенно в крупных городах) есть камеры, которые отслеживают, кажется, все ситуации на дорогах. Но постоянно растущее число регистрируемых превышений скорости говорит о том, что внедрение одних лишь технологий автоматической фиксации не хватает, чтобы контролировать соблюдение правил.

При этом именно превышение скорости является самой распространенной причиной аварий. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в развитых странах 30% смертей в дорожно-транспортных происшествиях возникает по причине превышения скорости. В развивающихся и бедных странах цифры повышаются: повышенная скорость вызывает около 50% всех трагедий на дорогах.

Дмитрий Давыдов еще в 2016-м году предлагал предусмотреть штраф за превышение скорости движения транспортного средства от 10 км/час до 20 км/час и ссылался на соседний Казахстан (там штраф за такое нарушение составлял около 4 500 рублей). Он считал, что это позволит:

· существенно уменьшить количество ДТП на дорогах, что значительно снизит смертность и причинение вреда здоровью граждан;

· улучшить культуру вождения;

· уменьшить пробки на дорогах (по причине уменьшения количества ДТП).

Также Дмитрий Давыдов приводил «железный» аргумент: у граждан всегда будет существовать возможность не платить штрафы, если не нарушать законы.

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ЧТО ТАКОЕ ISA И КАК ОНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВОДИТЕЛЮ?

В 2021-м году Европейская Комиссия издала постановление, согласно которому все автомобили, поступающие на рынок от производителей, должны быть оснащены специальной интеллектуальной системой контроля за скоростью Intelligent Speed Assistant (ISA). Она использует видеокамеру для считывания дорожных знаков и/или подключенную через GPS базу данных ограничений скорости. ISA выполняет, как правило, предупредительную функцию, но в некоторых версиях может и ограничить мощность двигателя, предотвращая ускорение выше лимита или постепенно снижая скорость. Технический регламент Евросоюза определил четыре допустимых метода предупреждения водителя о превышении скорости:

· каскадное звуковое предупреждение;

· каскадное вибрационное предупреждение;

· легкий обратный толчок педали ускорения;

· автоматическое плавное снижение скорости.

Первые два метода не вмешиваются в управление, выполняя лишь функцию оповещения: сначала должно появиться визуальное предупреждение, и только после отсутствия реакции водителя включается звуковой или вибрационный сигнал. Третий метод дает обратную связь водителю через толчок ноги на педали газа, побуждая переставить ее на педаль торможения. В четвертом случае автомобиль сам начинает плавно снижать скорость. Система при третьем и четвертом методе вмешивается в процесс вождения, но водитель всегда имеет возможность без усилий обойти ограничение, нажав педаль газа немного глубже. Последняя опция предусмотрена для экстренных случаев.

С июля 2022 года в Евросоюзе любые новые модели авто, представленные производителями на рынок, должны быть снабжены системой ISA. А с июля 2024 года будет полностью запрещена продажа и регистрация новых автомобилей без оснащения такой системой.

ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ ГРАЖДАНАМ ТАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ БУДЕТ ВЫГОДНО

В Евросоюзе показатель смертности на дорогах в 2020 году составил 4,2, но обозначена цель к 2030 году снизить этот показатель вдвое, а в 2050 году и вовсе свести к нулю.

В России по распоряжению Президента реализуется Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно ему к 2030 году смертность на дорогах должна снизиться в 2,7 раз по сравнению с 2020 годом (4 человека на 100 000 населения вместо 10,9).

Для того, чтобы амбициозные планы в России осуществились, Дмитрий Давыдов предлагает на законодательном уровне установить обязательное оснащение всех автомобилей системами интеллектуального ассистента скорости. Такое оборудование может быть как встроенным в заводскую комплектацию автомобиля, так и установленным специализированными сервисными компаниями. Отсутствие такой системы или управление транспортным средством с заведомо неисправной системой должно квалифицироваться как нарушение требований к надлежащему техническому состоянию, за что законом предусмотрен штраф.

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Начать это предлагается через три-четыре года со дня выхода закона, поскольку потребуется время на перестройку рынка под новый технический регламент. Сразу по прошествии этого срока необходимо запретить регистрацию новых автомобилей, если производитель по умолчанию не встроил систему интеллектуального ассистента скорости.

Законопослушным гражданам такое изменение будет выгодно, поскольку они смогут избежать ситуации, когда превышение скорости было сделано неосознанно. С помощью интеллектуального ассистента скорости он будет защищен предупреждающими механизмами и не будет попадать в ситуации, когда превышение было выполнено ненамеренно по неосторожности. С другой стороны, любое зафиксированное превышение скорости будет означать, что водитель специально решил действовать вопреки системе и нарушил правила дорожного движения с полным осознанием своего поступка и меры ответственности, учитывая всю строгость закона.

Самый главный эффект предлагаемых мер заключается в том, что количество смертей и травм на дорогах России существенно сократится.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Ответ комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального собрания Российской Федерации подписал председатель комитета А.В. Кутепов. Приведем его в сокращенном виде.

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел Ваши обращения относительно внедрения системы интеллектуального ассистента скорости. Комитет поддерживает данное предложение. Этот вопрос обсуждался 6 октября 2021 года в ходе круглого стола на тему «Формирование нормативного правового поля для применения больших данных в автотранспорте.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 395-ФЗ "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" оснащение выпускаемых в обращение на территории Российской Федерации транспортных средств категорий "М" и "N" устройствами вызова экстренных оперативных служб осуществляется производителями транспортных средств в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств в сроки, установленные этим техническим регламентом.

Таким образом, технологии, которые позволяют отслеживать скоростной режим автомобиля, а также манеру вождения водителя есть, но требуют дальнейшего развития. При этом следует создать такие условия для широкого внедрения этих технологий, которые не приведут к существенным расходам владельцев автомобилей.

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КОММЕНТАРИЙ ДМИТРИЯ ДАВЫДОВА

Благодарю Комитет Совета Федерации по экономической политике за поддержку моего предложения относительно внедрения в России системы интеллектуального ассистента скорости.

Подсчитано, что интеллектуальный ассистент скорости способен сократить количество аварий на 30% и количество смертей на дорогах на 20%. В российских масштабах это десятки тысяч ДТП и тысячи жизней в год. Это - значительный ущерб не только гражданам, но и экономике страны.

Я согласен с тем, что для воплощения идеи в России существуют необходимые технологии, но требуют дальнейшего развития. Поэтому я предлагаю Совету Федерации инициировать законодательное регулирование в данной области с целью создать стимул для автомобильной отрасли внедрять системы контроля скорости. Предусмотрев необходимый срок в несколько лет, закон даст нужный толчок и направление для автопрома.

Я также согласен с тем, что обязательные новые технологии не должны быть чрезмерно дорогими, чтобы не повлечь значительные расходы со стороны потребителя.

Я прошу Совет Федерации вместе с профильными министерствами не откладывать проработку данного вопроса.

Без законодательной инициативы новые технологии, способные сберечь жизнь и здоровье гражданам, будут входить на рынок во много раз медленнее.

Интеллектуальная система Intelligent Speed Assistant (ISA)

Телерадиоведущий, автоэксперт, президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин, к которому «КП» обратилось за комментариями, ответил четко: «Я за любые средства и способы, которые обеспечивают безопасность».

Депутат Госдумы Светлана Журова также считает доводы Дмитрия Давыдова правильными: «Передвигаясь на автомобиле по Москве, часто вижу, как некоторые лихачат на дорогах, подвергая опасности и свою жизнь, и жизни окружающих водителей и пешеходов. Это выглядит ужасно! Знаю, что за рубежом скоро будут устанавливать оборудование, предупреждающего водителя о превышении скорости. Если такое оборудование будут устанавливать на автомобилях в России, обязательно нужно сделать исключения: для спецмашин, автомобилей «Скорой помощи», полиции и других».

Корреспондент «КП» должен признаться: мне приходит штрафов за превышение скорости больше, чем 2,5 в год. К сожалению. Происходит это, чаще всего, от невнимательности. Поэтому я двумя руками поддерживаю предложения Дмитрия Давыдова. Лично мне предупреждающее оборудование сильно поможет соблюдать правила дорожного движения, а также сохранит финансы.

ВАЖНО!

Дмитрий Давыдов надеется, что это и другие его предложения получат законодательную поддержку со стороны государства .

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