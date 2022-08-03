СберМаркет вдвое снизил стоимость доставки

СберМаркет объявил о существенном снижении стоимости доставки. Теперь быстрая доставка обойдется клиентам онлайн-сервиса всего в 59 рублей, а плановая – в 129 рублей. Таким образом, стоимость быстрой доставки уменьшилась более чем в два раза (на 54%), а плановой – почти вдвое (на 44%).

Аналитики СберМаркета подсчитали, что этот шаг позволит россиянам уже в августе сэкономить более 150 миллионов рублей. Кроме того, уменьшить стоимость заказа позволяют скидки на товары, а также участие в программе лояльности.

Комментирует Елена Иванова, вице-президент по маркетингу и продажам СберМаркета: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы СберМаркет становился все более выгодным сервисом для клиентов. Сегодня мы предлагаем разные возможности сэкономить – программа лояльности, в рамках которой копить и тратить бонусы от СберСпасибо могут держатели карт любых банков, акции, скидки, спецпредложения, раздел «Дешевле, чем в магазине». Кроме того, мы развиваем наши приложение и сайт, чтобы клиент во время покупок видел, как и где именно он может сэкономить. Снижение стоимости доставки – еще один шаг в сторону максимальной выгоды».

Заказ с быстрой доставкой в СберМаркете в среднем обходится клиентам в 1430 рублей и включает в себя 13 позиций. Самым большим спросом у покупателей пользуются бананы, лук, картофель, помидоры, огурцы, морковь и другие продукты.

Доставка к определенному времени в среднем включает в себя 23 позиции. В этом формате наибольшей популярностью у покупателей СберМаркета пользуются апельсины, молоко, киви, лимоны, свёкла и другие товары. Средняя стоимость корзины с плановой доставкой составляет 3535 рублей. При этом за счет скидок и акций покупатели экономят на одном заказе в среднем 414 рублей, что существенно превышает стоимость доставки.

В услуги сервиса также входит сборка заказа: ее стоимость для доставки ко времени составляет 59 рублей, для быстрой доставки – 29 рублей. Сборщики СберМаркета выбирают на полках магазинов лучшие продукты, проверяют их качество и срок годности. В случае отсутствия какого-либо товара они звонят клиентам и предлагают варианты замены.

Сборка и доставка товаров из Самоката при заказе через приложение СберМаркет по-прежнему бесплатны.