Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным перед побегом из России

Пятый муж Аллы Пугачевой сам разрушил свою карьеру Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова рассказала о том, как Максим Галкин разрушил свою карьеру в России. Ведущая два года проработала бок о бок с пятым мужем Аллы Пугачевой, потому актриса лично наблюдала, что происходило в жизни шоумена.

Юлия Меньшова сообщила, что карьера Максима Галкина в России пошла под откос после того, как он разместил в блоге неоднозначную публикацию. "Мы с Максимом Галкиным работали некоторое время. Знаю о нем очень отдаленно. Но слухи о том, что происходило с ним до его отъезда, знаю. Максим опубликовал черное окно в соцсети..." - поделилась размышлениями 53-летняя актриса в своем шоу на YouTube.

После скандального выпада пятого мужа Аллы Пугачевой поклонники взбунтовались, буквально окрестив артиста чуть ли не предателем Родины. Рекламодатели постепенно отказались от сотрудничества с юмористом.

В итоге Галкин с семьей покинул Россию. Потерявший доход ведущий начал судорожно искать работу за границей. Конечно, о тех заработках, что были в Москве, Максиму мечтать не приходится. Но небольшие залы по городам и весям он собирает.

Вот уже почти полгода 46-летний шоумен проживает за границей и скитается по всему миру в надежде поправить свое пошатнувшееся материальное положение. В Россию Галкин не собирается, тем более что здесь его мало кто ждет.

"Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Он и сам уже не вернется... «Шутки» Галкина ниже плинтуса и оскорбляют русский народ. Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика - посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал", - делился по поводу действий шоумена депутат Роман Худяков.

В свою очередь, нумеролог Владимир Кузнецов считает, что в паре Пугачевой и Галкина наступили тяжелые времена, а трудности вряд ли сплотят их. "Дело в том, что пара заряжается от зрителей, вечеринок, светских мероприятий и концертов. Если в ближайшее время обстановка не нормализуется, в семье Галкина и Пугачевой наступят сложные времена, и тогда развод неизбежен", - цитирует Кузнецова "СтарХит".

Стоит отметить, что отношения Максима и Аллы всегда вызывали у общества особенный интерес. На протяжении долгого времени эта пара привлекает к себе внимание публики. Именно Примадонна открыла молодому супругу дорогу на звездный Олимп, поддерживая все его проекты и начинания.

"Самое интересное, что в отношениях именно Максим является главным, поскольку оказался владельцем тысячного знака. Он имеет высокую самооценку, отличается амбициозностью и предприимчивостью... Сейчас у Пугачевой не самое лучшее время, и такая тенденция будет сохраняться вплоть до ее ближайшего дня рождения, а также некоторое время после. Именно поэтому ситуация с предстоящим разводом выглядит в настоящий момент вполне реалистично. Избежать распада, конечно, можно, но обоим супругам придется приложить все усилия", - отметил специалист.