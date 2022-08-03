Самому крупному взяточнику в истории России дали 10 лет строгого режима

Уголовное преследование «справедливороса» Белоусова началось еще в 2018 году. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Уголовное преследование «справедливороса» Белоусова началось еще в 2018 году. И не смотря на это Вадим Владимирович продолжал заниматься политикой, и даже до сих пор значится депутатом Государственной Думы. Его портфолио есть на официальном сайте парламента.

В деле несколько фигурантов — его теща Маргарита Бутакова, экс-глава Челябинской области Юревич, который находится в бегах и покинул территорию России, а так же те самые бизнесмены, которые и платили «откатами» от госконтрактов за строительство дорог. Общая сумма хищений — больше 10 миллиардов рублей. Конкретно Вадиму Белоусову и его родственнице вменяют 3,25 миллиарда. По данным следствия теща получала деньги и закладывала их в банковскую ячейку, откуда их уже забирал супруга. Супруга по итогу пред судом не предстала.

А Белоусов вину до последнего отрицал. И в свою защиту приводил даже такие доводы, что, мол, его жена «хрупкая женщина» и не в состоянии унести такую массу денег. Ведь если даже 5000 купюрами только один миллиард весит больше 200 килограмм. А три — не меньше полтонны.

Вчера 2 августа 2022 года на начало оглашения приговора, а длился этот процесс в итоге два дня, парламентарий явился без вещей и в приподнятом настроении. Улыбался, верил в победу и даже делился планами на будущее. А они у него были ни много ни мало — занять кресло главы Удмуртии. Сегодня 3 августа в суде его уже никто не видел.

Защитники объяснили отсутствие своего клиента занятостью. Но суд счел неявку неуважительной и продолжил оглашение приговора. Прокуратура просила для Белоусова 14 лет колонии строго режима. Для Маргариты Бутаковой, с учетом преклонного возраста и хронических заболеваний — 5 лет. В итоге служители Фемиды распорядились следующим образом

Вадиму Белоусову — 10 лет строгого режима. Штраф в 500 миллионов рублей, запрет занимать госдолжности на 3 года и лишение ордена «За заслуги перед отечеством». Если бы уважаемый депутат явился в суд, то был бы арестован на месте, потому что приговором его подписка о невыезде меняется на реальное заключение.

Теще — 5 лет условно, штраф 500 миллионов рублей.

Если в ближайшее время осужденный не явился лично, то он будет объявлен в розыск.

Однопартийцы и коллеги Белоусова резко осудили приговор Мосгорсуда.

Лидер «Справедливой России — за правду» Сергей Миронов вообще поставил под сомнение и само решение Фемиды и предполагаемый арест. В своем заявлении он напомнил суду, что вообще-то Белоусов — действующий депутат. «Напомню, что, согласно ст. 5 этого закона «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы ФС РВ», уголовное дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального собрания РФ. Здесь же этого (согласия) сделано не было».

Кроме того, как считает глава фракции, нельзя считать Белоусова и лишенным депутатской неприкосновенности. Заседание парламента по этому поводу состоялось в 2018, но тогда был другой состав Думы - VII созыв. Осенью 2021 состав народных избранников был переизбран. Что удивительно, несмотря на тянущееся за Вадимом Белоусовым уголовное дело, он занял-таки депутатское кресло и вошел в Думу VIII созыва. То есть «обнулился» с точки зрения депутатской неприкосновенности. Новых заседаний по его честь о лишении неприкосновенности не было.

«Допущенные уголовно-процессуальные нарушения ставят по сомнения обоснованность обвинений в адрес Белоусова», - заявили соратники-однопартийны Белоусова. Так же они добавили, что не собираются вычеркивать Вадима Владимировича из списков кандидатов на пост главы Удмуртии.