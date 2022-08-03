На фоне роста заболеваемости коронавирусом россияне рассказали, планируют ли ревакцинироваться

Почти 40% россиян намерены пройти ревакцинацию от ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребназдор заявил, что рост числа заболеваний коронавирусом связан с появлением новых вариаций «омикрона». Защитить себя от тяжелого хода заболевания можно при помощи ревакцинации, напомнили в ведомстве. На фоне меняющейся эпидемиологической ситуации сайт KP.RU провел опрос и выяснил, планируют ли россияне проходить ревакцинацию от ковида.

Как оказалось, только 30% опрошенных регулярно проходят ревакцинацию. Участники исследования заявили, что прививаются каждые полгода и рассчитывают, что заболевание их минует и в этот раз.

Еще 8% респондентов добавили, что пока число заболевших в стране небольшое, задумываться о ревакцинации они не хотят. А вот если новая полномасштабная волна коронавирусной инфекции накроет нас снова, тогда они обязательно пойдут и сделают прививку.

«Я прекрасно себя чувствовала после ревакцинации. Если врачи скажут сделать еще прививку – привьюсь еще», - рассказывает участница опроса.

«Планирую, конечно, болеть не хочу, тем более видела, как другие отказались от прививки, не соблюдали меры предосторожности и с какими последствиями потом боролись», - говорит другая.

«Я уже прошел ревакцинацию и нормально все, после первой прививки ни разу не болел, надеюсь, и после этой так будет», - делится еще один респондент.

16% опрошенных рассказали, что разочаровались в прививке. По их словам, они прошли вакцинацию, а потом заболели, и теперь проходить ревакцинацию они не хотят.

«Я не вижу смысла больше в ревакцинации, потому что ковид настиг меня спустя два месяца после вакцинации», - разводит руками участница опроса.

Каждый третий участник опроса заявил, что не делал даже первую прививку, и делать не собирается. Эта категория респондентов отметила, что полагается на силу своего иммунитета и верит, что если и подхватит инфекцию, то справятся с ней быстро, легко и без последствий.

«Я переболела самостоятельно без антибиотиков и медпомощи еще в первую волну, до всех прививок. Значит, иммунитет у меня нормальный. Так что никакие уколы делать не планирую», - рассказывает участница опроса.

Оставшиеся 13% россиян заявили, что пока не определились, делать ли им прививку, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью и какие новости будут о прививках.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,2 тысячи человек.