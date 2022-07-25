В России выросло число заболевших коронавирусом после появления новых вариантов «Омикрона» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией после того, как появились новые варианты штамма «Омикрон», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«С приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса «Омикрона», безусловно, ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда и то, что эти заболевания протекают не очень тяжело», – рассказала глава ведомства журналистам.

Напомним, в России появился вариант коронавируса «Кентавр». Сайт Kp.ru писал, что о нем известно.

Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко побеседовал с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым и рассказал, что через неделю в большие города тайно нагрянет «Кентавр».

В России 22 июля 2022 выявлен 6 571 случай заболевания коронавирусом.