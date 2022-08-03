3 августа в Истре загорелся склад Ozon на Новой Риге. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

3 августа в Истре загорелся склад Ozon на Новой Риге. Очаг пламени, по заявлению компании, был в зоне приемки товаров. Площадь возгорания превысила 50 тысяч «квадратов» — это третья часть всего складского комплекса. Маркетплейс называл его крупнейшим и флагманским среди своих активов.

Убытки компании пока не подсчитаны, но по разным оценкам они могут достигать 10 млрд рублей. При этом весь товар застрахован на 11 млрд, а здание на 6 млрд рублей. Плюс компании придется нести экономические потери от простоя сотрудников, перераспределении логистики.

Причины пожара на складе Ozon после тушения будут выяснять следователи (СК уже возбудил дело по статье «о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и особая структура МЧС. Она называется «Испытательная пожарная лаборатория». В этом подразделении есть эксперты, техника, которые способны устанавливать причины возгораний.

Когда пожар окончательно потушат, сотрудники начнут сбор образцов с места, которые отвезут на анализ в лабораторию. Отбирают пробы угля, грунта, сгоревшую проводку. Кроме того, СК наверняка заинтересуется архивом системы наблюдения.

Сейчас рассматриваются три предварительные версии пожара на складе в Истре.

1. Халатность рабочих

При проведении сварочных работ — самая очевидная версия. Склад постоянно достраивается и переделывается. При этом в комплексе много легковоспламеняющегося товара: бытовая техника, упаковка, продтовары. В пользу этой версии также говорит название статьи УК, которую озвучил следственный комитет.

2. Неисправная проводка

Еще одна возможная причина возгорания. Складскому комплексу Ozon нет и двух лет. Здание новое, его строила известная компания «Ориентир» — девелопер специализируется на «складской» недвижимости. Однако от сбоев с проводкой никто не застрахован.

3. Поджог

Наиболее «удобная» версия для маркетплейса. Потому что в этом случае ответственность с них снимается. Разве что будут претензии к пожаробезопасности на объекте. Если это происки конкурентов или пироманов, то надежда на высокие компетенции следователей.

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