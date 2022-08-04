Имущество Хаматовой, Галкина и Урганта предложили конфисковать

Максим Галкин. Фото: Кристина Безбородова

Чулпан Хаматова, Максим Галкин и Иван Ургант снова в топе всех новостей. На этот раз в Госдуме предложили проверить, все ли налоги заплатили артисты государству. И если обнаружится недостача - конфисковать звездную недвижимость. С таким предложением в Генпрокуратуру, по данным инсайдеров, обратился депутат Госдумы Иван Сухарев. Народного избранника обеспокоило, что "перебежчики" продают свое имущество, а на какие деньги оно было куплено - большой вопрос.

- Прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства, - цитируют СМИ обращение депутата в Генпрокуратуру.

Между тем, сайт kp.ru обратился непосредственно к Ивану Сухареву, чтобы узнать подробности из первых уст.

Депутат Иван Сухарев на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

- Да, такое письмо действительно есть, и в течение месяца мы ждем ответа, - подтвердил инициатор обращения. - Неуплата налогов - это преступление. Например, в Испании сейчас просят 8 лет лишения свободы для певицы Шакиры, которую обвиняют в налоговом преступлении. У тех людей, о которых я написал, отрицательная позиция по отношению к нашему государству, нашей армии, нашему народу. Они уезжают, и эти деньги утекают за границу. Мы не говорим, что их надо сажать. Предположение в том, что многие из них зарабатывали на корпоративах. И потом на эти деньги покупали дорогостоящие объекты недвижимости, автомобили и тп.

- Но как доказать, что артисты получали деньги в конвертах? Или вы предлагаете математически сверить доходы и расходы?

- Да, надо посмотреть, соответствуют ли их официальные доходы этим расходам. И если нет, налоги надо заплатить в доход государства. Я считаю, что это правильно. Я и сам всегда плачу налоги, и большинство наших граждан, у которых доходы минимальны. Это обязанность каждого гражданина. Здесь нет никаких репрессивных мер.

- А если расходы превысят доходы, недвижимость Галкина, Урганта и Хаматовой надо арестовать?

- Да, конечно.

- В таких случаях скептики предупреждают о последствиях. Мол, сегодня лишим имущества, а завтра захотим лишить гражданства, хотя это не по закону...

- Институт лишения гражданства существовал. И некоторые из наших "граждан" действительно достойны такой меры. Люди, плюющие в свою страну, на мой взгляд, недостойны ее гражданства. Юридически мы сейчас не имеем права этого делать, но с учетом их антигосударственной позиции, я считаю, об этом можно начать думать.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Продюсер Иосиф Пригожин, которому также дозвонился сайт kp.ru, не поддержал инициативу проверить уехавших звезд. Да и вообще, по мнению Пригожина, им уделяется слишком много внимания.

- Я считаю, что при нынешних условиях для ИП стыдно не платить налоги, - отметил продюсер. - Тем, кто работает, это просто невыгодно. Это человеческие, а не грабительские условия. Я никого не защищаю и не выгораживаю, у каждого свои скелеты в шкафу. Но охота на ведьм, конечно, присутствует. Мне кажется, мы слишком много уделяем внимания врагам, а не тем, кому нужно это внимание. Нужно заниматься свои делом, а мы всё время в погоне за теми, кому до фонаря, что про них говорят. Эти люди приняли свое решение. Да, оно может нам не нравиться, но мы не должны жить с ощущением мести и ненависти. Иначе тем самым мы подтверждаем, что их решение было правильным. Мы не делаем так, чтобы они осознали свою ошибку. А надо, наоборот, сделать все, чтобы уехавшие пожалели. Потому что у нас хорошо!