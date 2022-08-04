Поставщики продают товары из ИКЕА на маркетплейсах в интернете в обход шведской компании Фото: Shutterstock

Вслед за Wildberries другой интернет-магазин - «Яндекс Маркет» - начал продавать товары «ИКЕА». Маркетплейс запустил раздел на главной странице сайта, в котором собраны товары от российских поставщиков шведского бренда.

Маркетплейс — это площадка, которая берет комиссию с продавцов за возможность продавать свой товар на ее сайте. Сейчас в новом разделе «Маркета» представлены товары от комбината «Шуйские ситцы» — шили постельное белье для «ИКЕА», «Ангстрем» — изготавливали некоторую мебель, «Аскона» — подушки и казахстанский бренда Arua — который шил текстиль.

Корреспондент kp.ru изучил ассортимент. Вывод: мебель, посуда и постельное белье — похожи на икеевские. В первую очередь лаконичным скандинавским дизайном, за который и любили марку. Однако полными копиями их не назвать. Цены в целом идентичны «ИКЕА». Точно не дешевле, а некоторые позиции дороже, о чем пишут недовольные покупатели в отзывах. Отметим, что цену устанавливает не маркетплейс, а продавец.

В то же время на Wildberries представлены оригинальные товары шведского бренда. Очевидно, это перепродавцы. Там удалось обнаружить товары с десятикратной наценкой. Например, липкий ролик для одежды «Бэстис» стоил 129 рублей, а на Wildberries он продается за 1300 рублей, но якобы со скидкой по акции за 910 рублей.

Чехлы для одежды «Пэркла» у икеевцев стоили 139 рублей, а на Wildberries — 599 рублей.

Но настоящая лакмусовая бумажка честности продавца — это плюшевые акулы «Икеа». Курс на них до сих пор держится запредельный — порядка 15 000 рублей, скидкой 12 790 руб. Были в десять раз дешевле.