«Цену ломят в два раза выше»: интернет-магазины стали продавать мебель и посуду закрывшейся IKEA

Уход IKEA из РФ – событие, которое может сыграть на пользу продавцам, которые торгуют на маркетплейсах Фото: Иван МАКЕЕВ

Маркетплейс Wildberries начал продавать товары под брендом IKEA. Ассортимент пока скромный: не наберется и десятой доли того, что было в шведских отделах. Однако начало многообещающее. Сейчас можно купить комод, домашнюю утварь вроде пищевых контейнеров и прихваток, шторы и табуретки.

В середине июня Wildberries сообщал: на маркетплейс вышли представители российских поставщиков IKEA. Как известно, солидную часть товара прославленные магазины для дома выпускали в России. В основном, эта мебель. Посуду и пластиковые вещи производили в Китае. В нашей стране у нидерландской компании (Швеция — родина бренда, а юридическая прописка у него в Голландии) было четыре своих фабрики. Плюс часть товаров IKEA заказывали подрядчикам — другим крупными российским производителям, которые штамповали продукцию по заказу.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Однако то, что сейчас продается на Wildberries, вряд ли является примером, когда потерявшие заказы фабрики ринулись продавать свой товар, выпускавшийся под шведским брендом. Больше похоже на перепродажников, которые закупали товар и продавали его в малых городах, где не было IKEA.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Если покопаться в описании товара на маркетплейсе, то можно увидеть, что их продавцы (сам Wildberries лишь раскрученная торговая площадка, куда выходят коммерсанты, чтобы сбывать товар) торгуют всем подряд. Например, продавец контейнеров для продуктов также предлагает купить наушники , кошельки и массажеры.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Продавцом комодов значится компания «Шведская лавка». Отдел с таким названием есть в Белгороде и он как раз занимался тем, что продавал местным жителям мебель и товары IKEA. Не исключено, что партию мебели они закупили давно. А теперь на фоне ажиотажа вышли на маркетплейс.

Интересно сравнить и цены. Они почти в два раза выше, чем в шведских отделах. Так комод модели «Раст» на маркетплейсе стоит без малого 5000 рублей. В IKEA он стоил 2900 рублей. Банный халат «Драгби» продают на WB за 1900, а на сайте закрывающейся IKEA он же 990 рублей.

«Ломят цену в два раза! Обидно, зато та самая “Икея”» — гласит один из отзывов под комодами.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Могут ли экс-сотрудники IKEA продавать оставшиеся товары?

Отвечает СЕО компаний Sellematics и Sellmonitors, которые занимаются аналитикой маркетплейсов, Дарья Ткаченко:

«Сейчас IKEA распродает складские остатки своим сотрудникам. Компания запрещает им оптовые закупки и строго за этим следит. Так что вряд ли на маркетплейсах могли появиться товары сети. Официально IKEA не представлена на маркетплейсах, а попытки зарегистрировать этот бренд были быстро заблокированы – известно о таком кейсе на Яндекс Маркете.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Уход IKEA из РФ – событие, которое может сыграть на пользу продавцам, которые торгуют на маркетплейсах. Освободилась огромная ниша, и ее могут заполнить российские производства, изготавливая продукцию, аналогичную IKEA. Стоит помнить, что категория «Мебель», достаточно капризна в транспортировке. А ценовой сегмент «эконом», в котором работала IKEA, из-за низкой маржинальности (то есть минимальная наценка — прим.ред.) требует больших объемов продаж, больших вложений. В короткие сроки такой бизнес достаточно сложно запустить и масштабировать.

Фото: Андрей АБРАМОВ

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