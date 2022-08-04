Научное чудо: мертвая свинья воскресла через час после смерти. Ну, почти

Свиней для экспериментов выбирали самых обычных.

Органы у покойника умирают от того, что останавливается сердце. И кровь, которая питала клетки тканей кислородом, перестает это делать. Но гибель настигает не сразу – какое-то время органы остаются работоспособными. Так почему бы не попробовать включить их заново, возобновив подачу кислорода как-то иначе? Смелую «дебютную идею» реализовали американские ученые из Йельской школы медицины — высшей медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене (Yale School of Medicine, New Haven). Экспериментируя, они оживили сдохших свиней. О чем сообщили в журнале Nature. На их публикацию ссылается пресс-релиз Йельского университета.

Исследователи усыпляли свиней, а затем убивали их, останавливая сердца разрядом тока. Такой способ считается наиболее гуманным – этическим, как его называют.

Свиньи находились на том свете один час. Затем их – всё еще мертвых - подключали к аппарату искусственной вентиляции легкий (ИВЛ) и, одновременно, к особой установке, созданной в Йельском университете на основе агрегата ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), который вместо сердца прокачивал кровь, обогащая ее кислородом.

Новая установка под названием OrganEx прокачивала смесь - подогретую кровь «пациента» и её искусственный заменитель в пропорции 1:1 с добавлением еще 13 веществ, улучшающих циркуляцию. Прокачивала через весь организм, имитируя пульс. Она же подпитывала и мозг. И сердце.

Воскресших свиней всё равно съели.

Для экспериментов были приобретены сто свиней, которые, отдали жизнь ради науки за то время, пока ученые сначала разрабатывали, а потом испытывали OrganEx.

Сдохли, в итоге, и воскресшие. Ожили, но не до конца. И все же, перед этим у них частично восстановилась работа внутренних органов. Сердца начинали биться. Конечности подергивались. Неплохо для начала.

- Мы недооценивали раньше способность организма млекопитающего частично восстанавливаться после прекращения кровотока, - говорит руководитель исследования Дэвид Андриевич (David Andrijevic), представляющий кафедру нейронауки (Department of Neuroscience, Yale School of Medicine).

Еще три года назад те же ученые, примерно таким же образом, оживляли мозг свиней спустя четыре часа после того, как он умер. Жизнедеятельность частично восстанавливалась. Но каких-либо признаков того, что к свиньям возвращалось сознание, не было. Хотя они шевелили головой, подергивали шеей. В любом случае это удивительно для мертвых. Если не сказать шокирующе.

В нынешних экспериментах, что касается непосредственно мозга, большего чуда тоже не произошло. Пока. Однако ученые на него рассчитывают. В том смысле, что они все-таки собираются сосредоточиться на возвращении сознания мертвым и надеются уловить соответствующую электрическую активность мозга.

Из официальных заверений следует, что эксперименты будут продолжены, а установки усовершенствованы исключительно для того, чтобы, во-первых, с их помощью искусственно, как можно дольше, продлить «живучесть» донорских органов и, во-вторых, для борьбы с ишемией. В том числе, с последствиями инсультов и инфарктов. Однако отдаленные цели, по слухам, куда интереснее – попробовать все-таки воскрешать людей. А вдруг получится?

Кстати, еще в прошлом году неврологи из Университета Иллинойса (University of Illinois Chicago – UIC) обнаружили, что и люди уходят в мир иной не мгновенно. Некоторые клетки и гены в трупах продолжают функционировать еще какое-то время. Например те, что находятся в мозгу. Его глиальные клетки – глиоциты - заметно увеличивали экспрессию генов и собственную активность, продолжая расти и тянуть свои отростки к соседним клеткам спустя почти сутки после смерти соседей и своей собственной. Иной раз обнаруживались и такие клетки, которые оставались живыми даже через 96 часов после остановки сердца – через четверо суток. В результате чего мертвый организм все это время продолжал синтезировать белки. Зачем? Пока имеются лишь догадки.

По одной из гипотез, деятельность оставшихся в живых клеток и генов представляет собой отчаянные попытки организма восстановить работоспособность своих систем, которые отключаются одна за другой. Кто знает, вдруг при определенных - пока загадочных – условиях подобная реанимация окажется успешной? А если организму еще и помочь? Воскрешение свиней, равно как и открытие ученых из Иллинойса, внушают надежду.

Подробнее о «жизни после смерти» в нашем материале.