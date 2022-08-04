Большинство россиян поддерживает законопроект о налоговых вычетах для работающих пенсионеров

60% опрошенных считают, что правильным будет полностью отменить НДФЛ для этой категории граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров. Если проект примут, пожилые люди смогут возвращать 50% от уплаченного НДФЛ. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как к такому нововведению относятся сами россияне.

Как оказалось, каждый пятый считает законопроект – отличным решением. По мнению респондентов, налоговые вычеты помогут пенсионерам чувствовать себя хотя бы немного свободнее в финансовом вопросе.

«Я думаю, что полностью от налогов их (работающих пенсионеров – прим. ред.) не освободить, конечно, но, по крайне мере, возвращать 50% - это отличная идея», - говорит участница опроса.

«Хорошо бы такой закон приняли, все-таки пенсионеры всю жизнь работали, конечно, заслужили», - соглашается другая.

Более того, 60% опрошенных заявили, что для работающих пенсионеров вообще нужно отменить НДФЛ, ведь, чаще всего они работают не от хорошей жизни. Более того, некоторые посчитали, что в благодарность за труд и опыт пенсионерам еще и доплачивать нужно за то, что они остаются помогать стране даже в преклонном возрасте.

«Работающим пенсионерам надо дополнительные премии давать за то, что они продолжают трудиться на благо страны и создавать материальные ценности. Их опыт и знания бесценны. Они передают свой опыт молодежи», - уверены респонденты.

Еще три процента россиян добавили, что если законопроект о возврате 50% от уплаченных налогах не примут, то пусть выплачивают хотя бы 30% или 20% - пенсионеру любая финансовая помощь пригодится.

А вот 16% опрошенных возразили и отметили, что раз уж пенсионеры принимают решение продолжить работу, то пусть платят налоги, как остальные. Во-первых, респонденты выразили опасение, что такие льготные условия могут привести к повышению налогов для остальных работников, а во-вторых, участники исследования добавили, что пенсионерам вообще не стоит занимать рабочие места, а у нужно отдыхать и уступать места молодежи.

Оставшиеся 3% отметили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,1 тысячи человек.