Где жить «малолетним гениям» Тепляковым? На квартиру от государства семья может рассчитывать через 30 лет

Многодетная семья живет в однушке в Котловке на юго-западе Москвы. Фото: Личный архив

Судя по свежему посту в соцсетях Евгения Теплякова – главы семейства, где растят вундеркиндов, у них, наконец, появились юридические основания претендовать на бесплатное жилье в Москве.

Папа, мама и семеро детей (старшей Алисе 10 лет, младшему Тесею годик) живут в обычной однушке в Котловке на юго-западе Москвы. Конечно, тесно! Тем более, что все дети Тепляковых не ходят ни в сад, ни в школу. В той самой квартирке Евгений с Наталией несколько лет назад открыли семейный детский сад, там же подрастающие малыши проходят школьную программу в формате семейного образования. Планки «выпускник школы в 8 лет» достигли уже двое - Алиса и Хеймдалль, получившие аттестаты в 2021 и 2022 годах.

Почему же многодетной семье до сих пор не выделили жилье? Разве не положено? Мы спрашивали Тепляковых об этом год назад.

- Нельзя сказать, что государство нам совсем не помогает. Пособия платят, молоко бесплатное дают, - рассказывала Наталия. - В плане жилья - да, фантазии. Нужно 10 лет постоянной регистрации всех членов семьи, чтобы встать в очередь. Встать «частью семьи» нельзя.

Расшифруем. Упомянутые 10 лет - одно из главных условий. Второе - семья должна иметь статус малоимущей. Наталия родом из Чебоксар, Евгений – из Белоруссии. В Москву оба приехали учиться, тут познакомились, поженились, решили остаться. Однушка в Котловке, скорее всего, куплена Наталией еще до встречи с Евгением: она хорошо зарабатывала в банке. Евгений же квартир не покупал, а годы жизни в общежитии МГУ, где он окончил два факультета, в «московском стаже» не учитывают.

На днях Евгений написал в семейном блоге, что они москвичи уже 10 лет. Можем предположить, что встать в очередь семья теперь имеет все основания. Какие у них открываются перспективы справить новоселье?

- Евгений Тепляков обращался ко мне за консультацией года два-три назад, но тогда они не соответствовали условиям постановки в очередь. Если встанут сейчас, перспектив все равно нет: срок ожидания бесплатного жилья в Москве около тридцати лет, - объяснила “КП” Луиза Мартьянова, лидер общественного движения «Очередники Москвы» и мама четверых детей.

- Ого! Дети же вырастут, пока очередь дойдет. И что делать многодетным?

- Не все так плохо. У москвичей есть уникальная возможность вместо ожидания очереди получить денежные средства на покупку жилья. В прошлом году 301 многодетная семья улучшила свои жилищные условия таким путем.

- То есть на сегодняшний день это самый реальный вариант?

- Это единственный вариант. По срокам тоже недолго – около полугода уходит на оформление бумаг.

- А соцнайм? На сайте мэрии предлагают и такой вариант. Это ведь как аренда?

- По факту, это бесплатная квартира, которую можно приватизировать. Однако сейчас такое жилье получают те, кто встал в очередь в 1996-м. По данным Департамента городского имущества Москвы, в прошлом году были приняты решения по 221 семье.

- А ипотека? Как банки к многодетным относятся?

- Программа социальной ипотеки работает. Для банков главное платежеспособность. Есть доходы – без проблем.

Движение очередников Москвы родилось в 2015-м, и денежная выплата для многодетных москвичей - их заслуга. Летом 2016-го 10 женщин, в их числе и Луиза Мартьянова, устроили акцию протеста – около месяца жили и голодали в палатке в центре города. Были и приводы в полицию, и вызовы скорой, и одиночные пикеты. Главное – их услышали и было подписано постановление правительства Москвы.

Какую сумму могут получить Тепляковы, если воспользуются этим правом? По нормам, каждому члену семьи положено не меньше 18 квадратных метров. На всех девятерых получается 162. Город считает субсидию, отталкиваясь от нормативной стоимости 1 кв метра общей площади жилого помещения в Москве. В июньском приказе Минстроя указано 161 208 рублей. Умножаем и получаем 26 миллионов с хвостиком.

Дальше – задачка: что на эти деньги можно купить в Москве, чтобы вписаться в норматив 18 квадратов на человека? Да и реальная стоимость квадратного метра другая: самая низкая, по данным сайта im.ru, на июль 2022 года, около 220 тысяч. Речь об окраинах. А в центральных районах суммы приближаются к 600 тысячам.

- Можно подыскать жилье не только в Москве, но и в Подмосковье или в любом городе РФ, - заверила Луиза Мартьянова.

Семья может добавить личные сбережения, использовать для покупки материнский капитал, а также имеющееся жилье - ту самую однушку в Котловке.

Еще вариант – дождаться реновации. Наталия упоминала в той беседе, что их дом стоит в плане на 2028 год. Если семья стоит на очереди и их дом попал в программу, то им предоставят новое жилье в соответствии с нормой в 18 кв. м на человека, говорят юристы. Если не стоит, то они могут только докупить квадратные метры.

Что касается ипотеки, то Евгений высказывался однозначно: «Мы не поклонники ипотек и прочих кредитов». А в блоге у него есть целый пост с подробным объяснением, почему брать заем в банке на жилье дурная затея.

Все это, конечно, только наши предположения. Однако в марте в Совфеде поднимали вопрос о том, чтобы многодетным семьям сразу же выдавали квартиры, без проволочек. Если утвердят, Тепляковым может повезти просто так - без очередей и денежных выплат.

КСТАТИ

Мы уже пытались подсчитать доходы Тепляковых. Использовали информацию о федеральных и муниципальных выплатах многодетным в Москве, интервью Евгения (он, в частности, рассказывал, что официально трудоустроен воспитателем семейного детского сада с зарплатой около 70000 рублей), а также серию статей в “Тинькофф-журнале” в 2020-м, в которых Евгений сам расписал их семейный бюджет. На тот момент у Тепляковых еще не родился седьмой ребенок, да и цены постоянно меняются, так что сумма очень приблизительная. Вышло около 200 тысяч рублей в месяц. Негусто. С другой стороны, семья смогла себе позволить обучение Алисы в МГУ на платной основе, а это 391 тысяча в год. А этим летом подавали документы на платное обучение в частном университете и Алисы, и Хеймдалля.

ЦИФРА

Многодетной считается семья, в которой трое и больше детей. В Москве статус многодетных имеют порядка 180 тысяч семей, что в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад.