Экономика семьи вундеркинда Алисы Тепляковой: На какие деньги живут в однушке папа, мама, семеро детей и два кота

Евгений Тепляков уверяет, что прокормить такую большую семью непросто, но ему это полностью удается. На фото все семь детей, седьмой, самый маленький, у мамы в слинге- «кенгурушке». Фото: НТВ

Молодая многодетная семья, где родители - гении, а дети - вундеркинды, это наше национальное достояние. Такой имидж пытаются создать себе Тепляковы вот уже полгода, рассказывая о супердостижениях детей, которых сами обучают на дому по своей же методике. Материальную и финансовую сторону жизни они стараются не афишировать, но какие-то откровения все же проскакивали в интервью, и мы попытались свести дебет с кредитом хотя бы в общих чертах.

РАСХОДЫ

Еда: знают, где найти свинину по 200 рублей

Минувшей весной в интернет-издании «Тинькофф-Журнал» глава семьи Евгений Тепляков опубликовал три статьи, где расписал бюджет большой семьи. В каждой строчке чувствуется, что он ужасно собой доволен: «Прокормить такую семью не так просто физически, материально это недорого, если уметь закупать продукты. Я умею и очень этим горжусь». Хотя у читателей сметы Теплякова вызвали не восторг, а недоумение.

На питание двоих взрослых, шестерых детей (седьмой ребенок - Тесей родился позже, в мае) и двух котов уходит порядка 20 000 рублей в месяц. Уложиться в эту сумму легко, если уметь ловить выгодные акции в сетевых супермаркетах. 15 тысяч тратят на мясо и мясопродукты: покупают свинину, потому что «дешевле и вкуснее наколотой курятины», иногда пельмени сорта Б, сосиски, колбасу. Еще полторы тысячи - на гарниры (гречка, рис, мука, макароны, хлеб). Молочку на детей получают бесплатно, но литров 20 докупают - это еще около тысячи рублей. Столько же уходит на кошачий корм и наполнитель для туалета. Оставшиеся полторы тысячи - это сушки, пряники, сахар, соль, масло подсолнечное, чай и борщевые овощи.

Фрукты Тепляковы не покупают. Зимой иногда балуют себя сухофруктами, а летом наедаются арбузами и тем, что можно даром сорвать с веток. Плюс фруктовое пюре и соки из бесплатных наборов.

«У меня шестеро детей, в месяц тратим около 50 тысяч, - отреагировал в комментариях Владислав Ряшин из Барнаула. - Продукты примерно такие же плюс очень много фруктов, овощей, зелени. Старшие дети питаются в садиках и школах - плюс еще тысяч десять. А если бы все дома сидели, то не меньше ста тысяч улетало бы!»

«Владислав, оптимизируйте бюджет, СЛИВАТЬ 50 ТЫСЯЧ на столь плохое питание - это уметь нужно», - отбрил Тепляков.

Других комментаторов удивили цены из статьи. Свинина по 200 рублей? Сыр по 300? Картошка-морковка по 15 рублей? Даже по акциям таких цен в Москве не сыщешь. Если Евгению и впрямь везло с закупками весной, продукты с тех пор подорожали. Самая дешевая свинина в «Ашане» в конце ноября стоила 299 рублей за килограмм с 21-процентной скидкой, а так цена 330 - 470 рублей. Так что семье наверняка пришлось либо увеличить расходы на еду, либо еще больше ужаться. Точно знаем одно: если в сентябре Евгений упоминал в своем ЖЖ, что жарит на ужин мясо или котлеты, то в ноябре готовил куриную печенку.

Бытовые нужды: флакон шампуня на 3 месяца

Непродуктовые расходы - 10 000 рублей.

В эту сумму входит (сядьте, если стоите):

«коммуналка» - 5 - 7 тысяч рублей с учетом скидки в 30% для многодетных. Интернет и звонки бесплатные - по акции;

памперсы - 1800 рублей. Расход - 5 - 7 штук в день. В марте у Тепляковых было двое детей младше двух лет, а в мае родился Тесей. Да и самые дешевые подгузники сейчас стоят 11 - 12 рублей за штуку, то есть денег нужно раза в два больше; проезд - 200 рублей. У детей бесплатный, у одного взрослого тоже. Машины нет;

бытовая химия - 300 рублей. Эту сумму сложно осознать, ведь речь о семье с кучей малышей, а это круглосуточная стирка и уборка. Но Тепляков божится: «Порошка уходит гораздо меньше килограмма в месяц, может быть, полкило. Шампуня тоже уходит мало, флакона хватает месяца на три, хотя все в семье, включая отца, носят длинные волосы. Чистящие средства хорошие тоже стоят недорого и тратятся чуть ли не годами»;

одежда и обувь - около 20 000 руб. в год, в пересчете на месяц чуть больше 2000. «В большой семье расходы на одежду и обувь пренебрежимо малы, а цены в Москве очень низкие», - пишет отец, добавив для примера, что сандалики, купленные по 600 - 700 рублей пару лет назад, до сих пор как новые;

по мелочи - 700 рублей: канцтовары, тетради.

«Автор, а чем вы моете посуду, раковины, ванну, плиту, окна? Таки недоговариваете», - удивлялся народ в комментариях. А медикаменты для детей? А витамины для постоянно беременной или кормящей мамы? А туалетная бумага? Зубные щетки? Да много еще чего…

Досуг: в музеи - бесплатно

Семья записана во все шесть библиотек района, где берут книги. В музеи, зоопарк, театры ходят бесплатно, когда есть оказия, подарки детям к Новому году и билеты на представления дает управа. Два планшета Алисе и Хеймдаллю подарили за победы на олимпиадах, а бабушка с дедушкой, родители Наталии, - четвертую «Сони плейстейшен» с десятком игр. Дни рождения отмечают в семейном кругу. Алисе, например, подарили торт и голубое платьице, в котором она участвовала в телесъемках. Ездят не дальше, чем можно добраться общественным транспортом.

К праздникам многодетные Тепляковы получают от московского правительства денежные выплаты и бесплатные подарки.

Жилье: квартиру купила мама до замужества

Живут Тепляковы в однушке площадью 30 квадратов в Котловке, районе на юго-западе Москвы. В одном из телесюжетов об Алисе ведущий спросил, откуда у них квартира. «Это наша», - ответил Евгений. А Алиса выкрикнула: «Ее мама купила! Когда еще с папой не была знакома...»

Наталия до замужества работала в банке и вполне могла приобрести недвижимость. Евгений несколько лет жил на территории МГУ, потом работал в Яндексе и, говорил, сказочно зарабатывал. Покупкой жилья вряд ли заморачивался, а когда выиграл грант Академии наук КНР, уехал в Китай и увез с собой Наталию и маленькую Алису. Оттуда вернулся многодетным отцом и убежденным коммунистом, которому материальные ценности не важны.

Есть ли у Тепляковых перспективы получить жилье от города как многодетным? Вот что рассказывала нам Наталия: «Чтобы встать на очередь, нужно 10 лет постоянной регистрации всех членов семьи. Встать «частью семьи» нельзя, а годы учебы в университете и жизни в главном здании МГУ не засчитываются. Но даже если бы мы сумели встать на очередь, это ни к чему не привело бы. Сейчас получают хотя бы в аренду жилье те, кто встал до 2005-го. У нас и дом под реновацию, только планы на 2028-й».

К слову, у опеки были претензии к Тепляковым. «Им нужны были отдельные кровати-столы-тумбочки в однокомнатной квартире, а то, что все дети абсолютно здоровы, и то, как они учатся, их не интересовало. Суд с опекой мы выиграли, они принесли официальные извинения». Сейчас, как мы уже писали, условия жизни Тепляковых снова проверяют по поручению детского омбудсмена.

Платная учеба за 400 тысяч в год

Алиса, как известно, поступила на психфак МГУ на платное, так как на бюджет не хватило баллов. Обучение на специалитете там стоит 391 050 рублей за учебный год. За шесть лет набежит почти 2,5 миллиона. И даже если девочка пройдет всю программу за два года, как хочет ее папа, Тепляковым это все равно обойдется в кругленькую сумму. Другой вопрос: откуда такие деньжищи у семьи, которая экономит даже на фруктах и стиральном порошке?

ДОХОДЫ

По словам главы семейства, на одежду для всех домочадцев уходит 20 тысяч в год. Сам Евгений зимой и летом ходит в шортах. Фото: НТВ

Сразу оговоримся: полной картины мы не знаем, опираемся только на то, что озвучивали сами Тепляковы, и на открытую информацию о выплатах семьям такого состава - федеральных и муниципальных.

Семейный детсад

Это форма поддержки многодетных семей, и Тепляковы ею воспользовались. Евгений трудоустроен воспитателем и получает зарплату порядка 70 тысяч рублей в месяц. Семейный детский сад (СДС) может открыть семья, где есть малыши от полутора месяцев до семи лет и у детей московская постоянная регистрация.

То, что живут в маленькой квартире, не беда - комиссия рассматривает и такие варианты и обычно не свирепствует. СДС существует не сам по себе, а как дошкольная группа государственной бюджетной организации. Дети могут участвовать в занятиях и утренниках «головного детсада», к которому прикреплены, а их питание оплачивается из казны: 103 рубля в день выделяют на малышей до трех лет и 133 рубля - на старших.

Льготы и субсидии

Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года. Размер ежемесячных начислений зависит от зарплаты, которую получала мама до декрета. Судя по статье Евгения в «Тинькофф-журнале», начислили по максимуму - 30 тысяч в месяц. Упомянул он и о разовой выплате в 360 тысяч «по БИР (беременность и родам. - Ред.) с учетом федеральных, муниципальных и выплат от работодателя». Про материнский капитал речь не шла, но семья получила право на него еще после рождения Алисы (2012) и, вероятно, уже им воспользовалась.

Путинские пособия на детей, которые родились начиная с 2018 года, - у Тепляковых таких трое. Размер выплат рассчитывается в зависимости от региона и дохода семьи, но в среднем по стране это примерно 11 тысяч рублей на ребенка, итого на троих - 33 тысячи. Ну и не забываем про федеральные 10 тысяч к началу учебного года, которые разово перечислили на детей 6 - 7 лет.

Пособия по многодетности

На сайте Объединения многодетных семей Москвы мы нашли калькулятор, на котором можно посчитать примерный размер выплат. Для семьи такого состава и возраста, как у Тепляковых, ежемесячно выходит около 20 тысяч, а в год порядка 260 тысяч рублей. Но есть нюанс: малоимущим положено в разы больше - около 80 тысяч в месяц и около миллиона рублей в год. Есть ли у наших героев такой статус, не знаем - все зависит от их задекларированных денежных доходов (в пересчете на каждого члена семьи должно быть меньше 18 029 рублей - прожиточного минимума в Москве). Плюс разовые выплаты, например, к праздникам - 22 тысячи к Международному дню семьи, а ко Дню знаний - 33 тысячи на семью.

Для малоимущих есть еще дополнительные пособия на детей от 3 до 7 лет. У Тепляковых таких малышей трое, а значит, еще плюс 24 тысячи в месяц, если считать по минималке.

Евгений намекал, что имеются и личные доходы. Тут можем только догадываться. Может, родители Наталии помогают или же есть спонсоры, которые оплачивают учебу Алисы. Может, от выступлений на телевидении Тепляковым что-то перепадает. Евгений рассказывал, что отказался сниматься в «Док-ток», хотя предлагали 200 тысяч рублей. А через месяц в этом же телешоу Тепляковы поучаствовали всей семьей.

Стипендия

Дочь-студентка, скорее всего, тоже пополняет семейный бюджет. В МГУ действует программа дотаций контрактников, которая распространяется и на студентов из многодетных семей. В месяц положено 1200 рублей, выплаты раз в квартал.

Посчитаем

Доходы

(за месяц в рублях)

70 000 - зарплата Евгения в семейном детсаду (СДС).

15 500 - питание детей в СДС за 22 «учебных» дня (103х22х3=6798 - за троих детей до 3 лет и 133х22х3= 8788 - за троих до 7 лет. В сумме 15 576, округлили для удобства).

30 000 - пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (такой один).

33 000 - путинские пособия.

20 000 - пособия для многодетных семей*.

1200 - дотация МГУ Алисе.

Всего: 169 700 рублей.

*Если у семьи есть статус малообеспеченной, то еще плюс 60 тысяч и 24 тысячи пособий на детей от 3 до 7 лет. И тогда общая сумма вырастает до 253 700 рублей.

Расходы

(за месяц в рублях)

20 000 - питание*.

10 000 - бытовые*.

40 000 - учеба Алисы.

Всего: 70 000 рублей.

*Учитывая подорожание продуктов и рождение седьмого ребенка, а также явное несоответствие слов папы и реальных потребностей семьи, суммы наверняка больше раза в два. И тогда итоговая цифра будет как минимум 100 тысяч.

ИТОГО

Получается, что Тепляковым на жизнь хватает, можно даже не экономить на фруктах, шампуне и стиральном порошке. А если осуществится их мечта о большой квартире от государства, то семья наверняка еще больше разрастется. В одном из недавних постов Евгений написал, что «в семье должно быть хотя бы пять детей с точки зрения демографии, а с точки зрения морали лучше десять».

КСТАТИ

Почему Евгений и Наталия не остались в Китае?

В Гуанчжоу Тепляковы прожили около четырех лет, пока Евгений работал над диссертацией. На стипендию в 1300 долларов семья снимала просторную четырехкомнатную квартиру в новом ЖК с бассейном, могли позволить себе няню, уборщицу, частный детсад. Почему же вернулись в московскую однушку из такого рая?

«Мы вернулись в Россию, чтобы дети могли учиться на родном языке (мы считаем, что это важно) и из-за климата (в Гуанчжоу +36 днем и +27 ночью 9 месяцев в году)» - так объясняла «КП» Наталия.

Но, скорее всего, была и более веская причина. В интернете всплыло обращение Евгения к китайским властям, которое он выложил в соцсетях в 2016 году, с просьбой помочь с переводом на литературный китайский. В письме говорится, что они восхищаются Китаем и очень хотят «присоединиться к китайской мечте» - строить социализм вместе с ними. Но есть неразрешимая проблема: местные относятся к иностранцам как к чужакам, а к детям - как к диковинным зверушкам: «На улицах наших детей фотографируют, норовят потрогать за лицо, крикнуть халлоу. У них нет друзей. А гулять мы с ними ходим только ночью или на рассвете, когда на улице никого. В детском саду с ними не разговаривают, не учат по-настоящему, а только кормят и укладывают спать». Мечта остаться в Поднебесной была так сильна, что двоих детей супруги назвали китайскими именами Айлунг и Фейлунг (Дракон любви и Летящий дракон).

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