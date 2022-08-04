Скандал вокруг сырного фестиваля: «Нидерланды запретили нам использовать названия «Гауда», «Эдам» и «Маасдам»

Гауда, Эдам, Маасдам - это города в Нидерландах, в которых уже много веков производят сыры под такими названиями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нидерланды запретили российским фермерам использовать названия «Гауда», «Эдам» и «Маасдам» - таким заявлением огорошил своих подписчиков гастрономический Телеграм-канал… название, впрочем, рекламировать не будем. И вот почему.

ЗА РУССКИЙ СЫР

«Грядущий фестиваль сыров в деревне Дубровское в Истре «Сыр.Пир.Мир» уже попал в небольшой скандал: организаторы сообщили, что «правительство Нидерландов запретило российским фермерам использовать названия «Гауда», «Эдам», «Маасдам». Тем не менее, проект точно состоится - уже 320 фермеров подтвердили участие с 5 по 7 августа», - это сообщение процитировали многие российские СМИ.

Тема пошла гулять по соцсетям. Ведь привычные нашему уху названия сыров, действительно, голландские. Гауда, Эдам, Маасдам - это, если кто не знает, города в Нидерландах, в которых уже много веков производят сыры под такими названиями. Но названия-то голландские, а сыры - наши! В этом, судя по шуму в соцсетях, уверены многие россияне, которых возмутило это сообщение. На эту тему резко высказался и знаменитый сыровар Олег Сирота:

- Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны - пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит. И вообще, русский сыр лучше голландского - это факт, тут мы и доказать можем, - написал Сирота в соцсетях.

От комментария не удержалась в своем Телеграм-канале и представитель российского МИДа Мария Захарова:

- Не обижайтесь на нидерландское посольство. Они недавно запретили сами себе использовать название «Голландия» применительно к своему государству. Зачем? Чтобы «изменить имидж страны» и перераспределить туристический поток.

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ

Как выяснила «Комсомольская правда», голландцы против российских «Гауды» и «Маасдама» ничего не имеют и вся эта история «Эдама» выеденного не стоит.

- Посольство Нидерландов в Москве не выпускало каких-либо предупреждений или запретов на использование названий сыров в России. Посольство также не делало заявлений, касающихся фестиваля сыра в Московской области, - сказал kp.ru представитель посольства Заргун Раван.

Но осадочек-то остался. После скандалов, связанных с запретами французов использовать российским производителям названий «коньяк» и «шампанское», поскольку это наименования французских провинций, где производятся оригинальные напитки с такими названиями, возникает вопрос: а не лишимся ли мы завтра права называть сыры их привычными – пусть и голландскими – названиями?

- Не вижу судебных перспектив для таких исков, если бы они вдруг были поданы голландской стороной, - говорит адвокат и эксперт по международному праву Мария Ярмуш. – Запретить российским фермерам названия «Эдам» или «Гауда» невозможно. Это не торговые марки, это термины, которые указывают на рецептуру сыра – его консистенцию, цвет и так далее. Есть конкретные зарегистрированные марки сыров, скажем «Гауда Голландия» - и вот сыр с таким названием выпускать уже никто не имеет права. А просто «Гауду» выпускать может кто угодно – и в том числе, наши фермеры. Кроме того, вопросы запрета на использование каких-то наименований вообще не в компетенции посольств, у них другие функции.

А ЧТО С КАЧЕСТВОМ?

Кстати, Роспатент разрешил производить в России и шампанское, и коньяк, только писать эти слова нужно кириллицей, а не латиницей. Выходит, что зря россияне в свое время волновались. Если вдруг речь всерьез зайдет про сыр, то здесь нас тоже наверняка выручит родимая кириллица. А вот о чем переживать действительно стоит, так это о качестве наших «Эдамов» и «Гауд». В этом году специалисты «Роскачества» провели масштабное исследование сыров, которое коснулось и популярных голландских сортов.

– Из исследованных нами пяти видов сыров ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия» распространяется только на «Российский» и «Голландский». Такие названия, как, например, «Эдам», «Гауда», никакими нормативно-техническими документами (ГОСТами) не определяются. Тем не менее, мы исследовали сыры на соответствие обязательным требованиям, в том числе технических регламентов, - комментирует итоги смотра начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Увы, в 4 из 14 торговых марках сыра «Гауда» и в 3 из 11 «Эдамах», проверенных «Роскачеством» и продающихся в наших магазинах, были обнаружены растительные жиры. Специалисты нашли и другие нарушения.

Но на фестивале сыра в Истринском фермеры обещают все самое лучшее и по-настоящему качественное. Так что, сыроеды, ближайшие выходные – ваши! Гастрономический фестиваль «СЫР! ПИР! МИР!» – 2022» состоится 5, 6 и 7 августа в деревне Дубровское Истринского района Московской области. Свою продукцию привезут 145 сыроваров, 17 пекарей, 14 медовиков, а также «мясные» и «рыбные» фермеры, виноделы и пивовары. Время работы фестиваля с 10:00 до 20:00.

P.S.: сотрудники посольства Нидерландов тоже приглашаются — забудем обиды и разжуем ломтик мира.