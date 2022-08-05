Казахстан вспоминает героев Великой Отечественной войны

Фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны РК

В августе в Казахстане отмечают 100-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и Героев Советского Союза Александра Соломатина и Степана Борозенеца. «КП» продолжает серию публикаций, посвящённых юбилеям героев Великой Отечественной войны-уроженцев Казахстана.

Первый бой штурмовика с истребителем

Талгат Бегельдинов родился в 1922 году ауле Майбалык Акмолинской области в семье крестьян. Вырос в городе Пишпеке, нынешней столице Кыргызстана, в школьные годы посещал аэроклуб, мечтал о профессии военного лётчика. В 1940 году он поступил в Саратовскую военную авиационную школу, позже перевёлся в авиационное училище в Оренбурге, а вскоре грянула война.

Фронтовая работа Талгата Бегельдинова началась в январе 1943 года в составе 800-го штурмового авиационного полка. Первый боевой вылет Бегельдинова был ознаменован уничтожением немецкого хранилища бензина и склада боеприпасов. Первое воздушное сражение было выиграно у немецкого аса, на счету которого было 108 сбитых самолётов. Как отмечал командир дивизии, Герой Советского Союза полковник Николай Каманин, это был первый в истории бой штурмовика с истребителем «с отрадным исходом».

Наградной лист о представлении к званию Дважды Героя Советского Союза гвардии капитана, командира эскадрильи 144 гвардейского штурмового авиационного Львовского полка Талгата Бегельдинова

В мае 1943 года в боях за Харьков наши лётчики вступили в сражение с 19 «мессершмиттами», сопровождавшими бомбардировщики. Враг обрушил огонь на Ил-2, за штурвалом которого сидел Бегельдинов, пилот сумел выброситься из охваченной огнём машины и приземлился в тылу противника. Раненному офицеру чудом удалось пересечь линию фронта, вернуться в родной полк. Как отмечается в статье на портале «Герои страны», Бегельдинов был направлен на лечение в тыловой госпиталь, однако пренебрёг приказом и «сбежал в свой полк».

К лету 1944 года Талгат Бегельдинов, ставший командиром эскадрильи, совершил 155 боевых вылетов. За мужество, проявленное при освобождении городов Знаменка и Кировоград, за сбитые вражеские самолёты и профессиональное воздушное прикрытие вышедших на границу наземных войск старшему лейтенанту Бегельдинову 26 октября 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

А впереди была битва за Берлин, в ходе которой авиационная группа Бегельдинова потопила 8 немецких барж с танками и 2 буксира. За успешное руководство эскадрильей и храбрость при штурмах вражеских войск в Кракове, Оппельне, Катовице, Бреслау и Берлине гвардии капитан Бегельдинов был вторично удостоен Золотой Звезды, став одним из 4 казахстанцев – дважды Героев Советского Союза.

За два фронтовых года мужественный лётчик совершил 305 боевых вылетов, сбил 7 вражеских самолётов в воздухе, ещё несколько уничтожил на земле, атакуя аэродромы противника. 24 июня 1945 года Талгат Бегельдинов принял участие в Параде Победы.

После войны уроженец Казахстана дослужился до генерал-майора авиации. Уйдя в отставку, трудился на ниве гражданского строительства, был депутатом Верховного Совета СССР в 1989-91 годах. Скончался в Алма-Ате в 2014 году.

В Нур-Султане ему установили памятник и его именем названы одна из улиц столицы Казахстана, Институт сил воздушной обороны Казахстана в Актобе и республиканская военная школа-интернат в Караганде.

Плацдарм на Одере

Александр Соломатин родился в 1922 году в Семипалатинске, вскоре его семья переехала в Узбекистан. Соломатин был призван в армию в июле 1941 года. Пройдя ускоренную подготовку в Ташкентском военно-пехотном Краснознаменном училище, в сентябре отправился на фронт, позже окончил Рязанское пехотное училище.

В наградных документах говорится, что 25 января 1945 года командир стрелковой роты 1-го Украинского фронта старший лейтенант Соломатин в ходе яростного сражения форсировал Одер. Под его командованием рота захватила плацдарм на противоположном берегу и отчаянно удерживала его до подхода основных сил бригады. В этом бою было уничтожено 60 вражеских солдат и офицеров, захвачено 20 пленных и 16 ручных пулеметов. Днём позже десантники отбили 8 контратак.

Кавалер орденов Ленина, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны 1-й степени и медали «За отвагу» Александр Соломатин погиб на территории Польши 18 марта 1945 года. Ему было 22.

10 апреля 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старшему лейтенанту Соломатину было присвоено звание Героя Советского Союза. Александру Соломатину установлен памятник в школе № 89 Ташкента, где он учился.

Более сотни боевых вылетов

Степан Борозенец родился 20 августа 1922 года в нынешней Восточно-Казахстанской области. После окончания школы и курса в семипалатинском аэроклубе весной 1941 года был призван в армию и направлен в Оренбургскую военно-авиационную школу, которую окончил в июне 1943 года. Осенью того же года Степан Борозенец был приписан к 4-му штурмовому авиационному корпусу 4-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта.

Лётчик осуществлял воздушную разведку, участвовал в операциях по прорыву укрепленной зоны противника во время Бобруйской наступательной операции, Восточно-Прусской операции, Восточно-Померанской операции, в прорыве укрепрайона на западном берегу Одера.

В июле 1944 года в бою под городом Слоним самолёт Борозенца был подбит. Однако умелый пилот смог посадить горящую машину на железнодорожную насыпь, получив при этом травмы лица и спины. В феврале 1945 года, возвращаясь с боевого задания в небе над Польшей, эскадрилья Степана Борозенца была атакована группой из 52 вражеских истребителей. Лётчик получил ранение.

Герой Советского Союза Степан Борозенец Фото с сайта warheroes.ru

Лётчик Борозенец совершил более 100 боевых вылетов. Он уничтожил 3 вражеских танка, 6 локомотивов, 120 железнодорожных вагонов, 9 нефтяных терминалов и складов боеприпасов, 36 зенитных и полевых артиллерийских батарей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 августа 1945 года лейтенанту Борозенцу было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны лётчик продолжил военную карьеру и вышел в отставку в 1978 году. Последней должностью Борозенца была работа старшим преподавателем кафедры тактики Харьковского высшего военного училища лётчиков.

Он скончался в 2016 году в возрасте 94 лет в Чикаго, где находился на лечении. Похоронен на кладбище Sunset Memorial Lawns штата Иллинойс. В московской школе № 956 открыт музей боевой славы 569-го штурмового авиационного полка, в котором служил Степан Борозенец.

Более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза

Напомним, что Казахстан внёс огромный вклад в Победу над германским нацизмом. На фронта войны ушли 1 миллион 200 тысяч уроженцев республики – это 70% мужского населения, из которых 610 тысяч погибли. Всего в Казахской ССР было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии и 7 стрелковых бригад, 50 отдельных полков, включая 2 артиллерийских и 4 минометных дивизиона, 3 авиационных полка, 14 отдельных батальонов. Казахстанцы сражались под Москвой и под Ржевом, отстояли Сталинград, сражались на Курской дуге, освобождали Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину, страны Восточной Европы, брали Берлин.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны РК

За подвиги на полях сражений более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, семеро – дважды Героями, а 200 уроженцев Казахской ССР – полными кавалерами орденов Славы.