Разоблачена связь США с коронавирусом и оспой обезьян: предсказания Гейтса, давление на ученых и флаконы на свалке

В пятницу, 5 августа, в США объявили оспу обезьян национальной опасностью (emergency). К этому дню в Штатах выявлен 7 101 случай заражения. Фото: REUTERS

В пятницу, 5 августа, в США объявили оспу обезьян национальной опасностью (emergency). К этому дню в Штатах выявлен 7 101 случай заражения. А накануне Министерство обороны РФ сообщило сенсационные данные. Похоже, простые американцы становятся жертвами разработок своих же властей и спецслужб. В рамках исследований «Лабиринт Глобал Хэлз» под эгидой Пентагона изучались коронавирусы и вирус оспы обезьян. Об этом рассказал на брифинге 4 августа начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

«Комсомолка» нашла подтверждения планов США по созданию и применению опасных вирусов.

ПРЕДСКАЗАНИЯ ГЕЙТСА И ЗАГАДОЧНЫЕ ФЛАКОНЫ НА СВАЛКЕ

В разгар пандемии ковида основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс продемонстрировал удивительную способность заглядывать в будущее. Следующей после коронавируса будет оспа, заявил он. И фактически признал, что «обезьяний» вирус, который сейчас бушует в США и Европе, создан искусственно. Гейтс назвал происходящее «играми». Предсказал, что сначала будут атакованы аэропорты, а оттуда зараженные носители оспы обезьян разъедутся по всему свету. Сейчас ученые и врачи подтверждают: именно перелеты людей, быстрое перемещение в любую точку мира обеспечивают молниеносное распространение не только ковида, но и обезьяньей оспы.

Еще одно показательное событие случилось прошлой осенью. Возле исследовательского центра в американской Филадельфии на свалке (!) нашли загадочные флаконы. Надписи на них были устрашающими: «оспа» и «коровья оспа». Тут же за дело взялось ФБР. И - все. Дальнейшее наглухо засекречено. Для тех, кто думает, что так и должно быть - мол, лаборатории просто хранят образцы болезней для изучения, поясним. Натуральная оспа - особо опасная, смертельная инфекция. Хранение этого вируса с соблюдением строжайших мер безопасности разрешено всего двум исследовательским центрам в мире. Один из них находится в США в городе Атланта. Второй - новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора.

Почему пробирки оказались в Филадельфии? Об этом нам никто, конечно, не расскажет. Но эксперты обсуждают версию: высока вероятность, что над вирусами велась некая «работа». Не только для того, чтобы создать высокоэффективные вакцины и лекарства. Но и чтобы усовершенствовать возбудителей высокоопасных инфекций. Вдруг понадобится усмирять страны, которые не желают подчиняться американским представлениям о демократии?

Ну, а потом что-то пошло не так. Кто-то - намеренно или по глупости выбросил (или подбросил?) пробирки в Филадельфию.

В разгар пандемии ковида основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс продемонстрировал удивительную способность заглядывать в будущее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Ученые уже доказали, что вирус можно сконструировать»

- Мы не можем исключать, что вирус натуральной оспы сохраняется в каких-то странах, - рассказала в одном из интервью «КП» замруководителя новосибирского «Вектора», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих. - Возможно, случайно (или не случайно. - Ред.) забытые вирионы оспы лежат где-нибудь в лабораторных холодильниках таких стран.

Возбудитель оспы обезьян, вспышки которой прежде наблюдались в Африке, очень похож на вирус высокоопасной натуральной оспы, пояснила эксперт. То есть той самой, которая выкашивала целые города и страны в древности и Средневековье. «Обезьяний» вирус сейчас не вызывает масштабных эпидемий потому, что у этого возбудителя низкая трансмиссивность, отметила тогда Непомнящих. «То есть от животного к человеку заболевание передается плохо, вероятность такого заражения низкая. Но стоит вирусу приобрести несколько мутаций и начать передаваться между людьми более эффективно, и мы можем получить аналог натуральной оспы, способной вызывать крупные эпидемии», - предупреждала замруководителя «Вектора».

И рассказала еще одну впечатляющую историю.

- Несколько лет назад на близкородственном вирусе оспы лошадей была показана принципиальная возможность воссоздать вирус de novo, то есть сконструировать его в пробирке. Это сделали канадские исследователи - по их словам, чтобы показать, что такой синтез в принципе осуществим, и общественность должна это понимать. Причем, создатели вируса использовали, что называется, «гаражные технологии», достаточно дешевые.

ИСКУССТВЕННЫЙ КОВИД

С первых дней пандемии COVID-19 некоторые ученые прямо заявляли: похоже, природный коронавирус от летучих мышей «подрихтовали», чтобы сделать более заразным и патогенным, то есть способным вызывать тяжелые осложнения. Потом было создано несколько комиссий по изучению происхождения ковида. В их числе - группа экспертов при международном журнале The Lancet. Это одно из самых авторитетных научно-медицинских изданий в мире. Комиссию возглавил доктор Джеффри Сакс. Официально объявлялось, что журнал публикует материалы о коронавирусе «с крайней осторожностью». После того, как все будет выверено и не останется никаких сомнений.

Впоследствии выяснилось, что все было не совсем так. Доктор Сакс внезапно выступил с громким заявлением на медицинской конференции в Испании. Во-первых, он признался, что ряд публикаций о «короне» намеренно тормозили. То есть, по сути, комиссии затыкали рот. Во-вторых, эксперт во всеуслышание заявил: к созданию возбудителя пандемии CОVID-19 явно приложил руку человек. Все говорит о том, что были использованы американские технологии. Никакая иная страна такими не располагает, это «почерк США», подчеркнул Сакс.

Почему сначала рвануло в Китае? По всей видимости, США, создав вирус, зачем-то подбросили его в Поднебесную, считают специалисты. С одной стороны, чтобы мировому сообществу было, кого винить: китайцы летучих мышей едят, чего вы еще хотите?! С другой стороны, крупного геополитического соперника давно пора было ослабить. «Проредить» население и там, и в других странах.

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О лекарствах, запускающих рак

Минобороны РФ также озвучило шокирующие данные: США занимались разработкой препаратов, которые провоцируют развитие рака. По данным венесуэльской стороны подобный препарат был введен президенту страны Уго Чавесу. В 2013 году он скончался от онкологического заболевания.

О том, что существование таких технологий действительно не исключено, рассказывал ранее в интервью «КП» ученый-биоинженер Александр Кудрявцев. С помощью определенных манипуляций можно вмешаться во внутриклеточные процессы, пояснил ученый. И вызвать «поломки», способные, в том числе, запустить процесс образования злокачественной опухоли.